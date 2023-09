Counter-Strike 2 est disponible dès à présent en tant que mise à jour gratuite de CS:GO. Les nouveautés sont nombreuses et très intéressantes.

C’est un bien joli cadeau qu’a décidé de faire Valve aux joueurs de Counter-Strike. Counter-Strike 2 est en effet disponible dès maintenant. Le jeu tant attendu, annoncé officiellement en mars dernier, a remplacé Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) en tant que mise à jour gratuite. Il utilise le moteur maison Source 2, ce qui permet de proposer des textures plus détaillées, un éclairage plus réaliste et une nouvelle géométrie.

Valve explique aussi avoir rangé les maps dans trois catégories. Tout d’abord, les maps “Touchstone”. Ce sont des classiques “avec des fondations solides” qui n’ont pratiquement pas été modifiées, pour que les joueurs puissent tester les modifications fondamentales de gameplay entre Counter-Strike: Global Offensive et Counter-Strike 2. Ensuite, les maps “Upgrade” se concentrent sur l’éclairage apporté par Source 2 pour des réflexions lumineuses et des matériaux plus réalistes. Enfin, les maps “Overhaul” ont été totalement réécrites de zéro, pour faire la démonstration des pleines capacités de Source 2.

Les grenades fumigènes devraient aussi être bien plus réalistes. Valve indique avoir largement revu leur fonctionnement, pour les rendre notamment plus dynamiques. “Désormais, non seulement tous les joueurs verront la même fumée quelle que soit leur position, mais la fumée peut interagir avec l’environnement de manière intéressante”, déclarait le studio dans une vidéo behind-the-scenes. “Elle réagit à l’éclairage [et] s’étend pour remplir naturellement l’espace. La forme des nuages de fumée peut aussi être altérée par les balles et les grenades.”

Valve ajoute par ailleurs que Counter-Strike 2 supporte aussi les mises à jour en sub-tick. Cela signifie que le serveur traitera les actions des joueurs entre les ticks principaux (64 Hz). L’entreprise explique que cela permettra aux serveurs de connaître le moment exact auquel vous avez tiré ou lancé une grenade, ce qui devrait (en théorie, tout du moins), permettre une expérience plus réactive encore.

Counter-Strike 2 est une mise à jour gratuite de Counter-Strike: Global Offensive sur Steam. Tous les items cosmétiques collectés dans CS:GO seront automatiquement transférés sur CS2.