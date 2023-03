Un nouveau jeu Counter-Strike serait en développement et pourrait arriver ce mois-ci

Un nouveau jeu Counter-Strike arriverait très bientôt, une version bêta pourrait même débarquer avant la fin du mois.

Plus de dix ans après la sortie de Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Valve se préparerait à annoncer une nouvelle version de son jeu tir tactique si populaire. De plus, une version bêta pourrait même arriver avant la fin de ce mois. Si l’on en croit le journaliste eSport Richard Lewis, Valve travaillerait sur une suite à CS: GO depuis un certain temps maintenant et ce jeu serait “presque prêt à voir le jour“.

Il explique aussi que le studio a récemment organisé une session de jeu dans le plus grand secret en faisant venir un petit groupe de joueurs professionnels à Seattle. Selon Richard Lewis, Valve voudrait démarrer une vague de test de plus grande ampleur avec sa communauté Counter-Strike à partir du 1er avril, au plus tard. “La grande priorité est de sortir cette version, puis de finaliser le tout, corriger les éventuels bugs restants et proposer le jeu au niveau que les gens attendent de CS“, déclarait l’une des sources du journaliste.

En ce qui concerne les améliorations, ce nouveau Counter-Strike proposerait une plus grande fidélité graphique, grâce notamment au passage sur le moteur de rendu maison Source 2. Par ailleurs, Richard Lewis explique que le jeu sera compatible avec les serveurs 128 ticks, une fonctionnalité qui permettrait à CS de faire jeu égal avec Valorant sur ce sujet et de réduire la latence. Valve aurait aussi grandement amélioré l’expérience du matchmaking, ce qui devrait rendre la communauté moins encline à utiliser des services tiers comme FACEIT.

Les rumeurs d’un nouveau jeu Counter-Strike courent depuis de nombreuses années maintenant, mais il n’y avait jusqu’à présent, finalement, que peu de raisons d’y croire vraiment. Aujourd’hui, il est difficile de se dire que le jeu ne verra pas le jour prochainement. Richard Lewis est souvent très bien informé. En 2015, il écrivait un rapport confirmant les rumeurs qu’une des meilleures équipes pro de CS: GO avait volontairement perdu un match. Et il y a aussi d’autres indices de l’existence de ce jeu. Au début du mois, des fans du jeu avaient trouvé des références dans des drivers de GPU NVIDIA à des applications “csgo2.exe” et cs2.exe”.