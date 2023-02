Une mise à jour pour des cartes graphiques NVIDIA à cause de Discord

NVIDIA publie un correctif pour des pertes de performances dues à Discord. La prise en charge de ce patch devrait être gérée automatiquement par Windows.

Les cartes graphiques sont des bestioles plutôt capricieuses. Il suffit d’un tout petit grain de sable et les conséquences peuvent être très gênantes sur un ordinateur. C’est pour cette raison que les constructeurs comme NVIDIA proposent très régulièrement des mises à jour. Tantôt pour optimiser les performances avec un jeu, tantôt pour corriger un bug. C’est cette dernière option qui nous intéresse aujourd’hui, plus précisément un bug avec le service très prisé des joueurs, Discord.

NVIDIA a publié un correctif pour un bug qui entraîne une nette baisse des performances de certains de ses GPU lorsqu’ils ont l’application Discord ouverte. Dans un tweet découvert par The Verge, l’entreprise explique que Windows téléchargera désormais automatiquement une mise à jour de profil d’app la prochaine fois que les utilisateurs se connecteront sur leur PC. Cette mise à jour résout un problème empêchant certains GPU NVIDIA, y compris des modèles de la série RTX 30 comme les 3080 et 3060 Ti, de profiter de leur mémoire aussi rapidement qu’ils le devraient lorsque Discord est ouvert en arrière-plan. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent même constater une perte de 200 MHz, ce qui entraîne une diminution des performances souvent visible dans la plupart des jeux.

Sur Reddit et Linus Tech Tips, des utilisateurs ont été les premiers à trouver ce bug, et le décrire comme il se devait. Ce souci est apparu avec une récente mise à jour de Discord, dans une version qui venait ajouter la prise en charge du codec AV1. Avec ce nouveau codec, les utilisateurs disposant d’une carte de la série RTX 40 peuvent diffuser leurs parties en 4K à 60 fps avec Discord Nitro. Le bug ne semblant cependant pas affecter ces cartes. Ceci étant dit, NVIDIA a rapidement admis l’existence du problème et proposé une solution de contournement temporaire, en attendant le correctif en bonne et due forme qui est désormais disponible.

GeForce users can now download an app profile update for Discord. This resolves a recent issue where some GeForce GPUs memory clocks did not reach full speed w/ Discord running in the background. The update automatically downloads to your PC the next time you log into Windows. pic.twitter.com/89nwugWQFF

— NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) February 3, 2023