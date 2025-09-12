Nvidia pourrait retarder l’arrivée des RTX 50 Super

Les RTX 50 Super de Nvidia pourraient ne pas arriver avant le CES 2026, malgré des spécifications très attendues.

Tl;dr La sortie des cartes graphiques RTX 50 Super de Nvidia est désormais attendue pour 2026, après des rumeurs de lancement fin 2025.

Les modèles « Super » pourraient offrir jusqu’à 24 Go de mémoire GDDR7, un bond significatif par rapport à la génération précédente.

En attendant une annonce officielle, le marché reste prudent et les fans spéculent sur les performances et les spécifications exactesonnel

onnel.

Un horizon incertain pour les RTX 50 Super

Le marché des cartes graphiques attendait beaucoup de la prochaine gamme RTX 50 Super signée Nvidia. Pourtant, l’enthousiasme a récemment laissé place au doute. Plusieurs sources proches du secteur s’accordent désormais à dire que ces modèles très attendus ne débarqueront finalement pas avant l’année 2026. Certains évoquaient jusqu’ici une sortie dès fin 2025, mais cette perspective semble s’éloigner, une fois encore, en raison d’informations contradictoires et de retards évoqués par des tipsters reconnus.

Des rumeurs aux attentes : le calendrier se brouille

Au fil des semaines, les bruits de couloir se sont multipliés. Des insiders ont récemment ravivé la confusion. Dans la foulée, d’autres rapports issus notamment du média Wccftech précisent que Nvidia n’aurait jamais réellement planifié de lancement avant la toute fin de l’an prochain. Le scénario le plus plausible à ce stade ? Une révélation lors du CES 2026, même si rien n’est gravé dans le marbre. Les partenaires industriels espèrent eux aussi voir les cartes dévoilées à Las Vegas.

Caractéristiques techniques : promesses et spéculations

Même sans annonce officielle, quelques fuites donnent corps aux espoirs des amateurs de performances. Les versions « Super » — notamment les supposées RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super et RTX 5070 Super — pourraient embarquer jusqu’à 24 Go de mémoire GDDR7 pour les modèles les plus avancés (contre seulement 16 Go pour la génération précédente). Un bond en matière de VRAM qui ravirait les gamers et créatifs exigeants.

Pour y voir plus clair, voici ce que murmurent les indiscrétions sur les spécifications clés :

RTX 5080 Super : environ 24 Go GDDR7, TGP de 415W.

environ 24 Go GDDR7, TGP de 415W. RTX 5070 Ti Super : jusqu’à 24 Go également.

jusqu’à 24 Go également. RTX 5070 Super : proche des 18 Go.

L’attente reste de mise

Faut-il prendre ces informations pour argent comptant ? La prudence s’impose tant que Nvidia n’aura pas confirmé ses plans. Le secteur bruisse d’attentes et chaque rumeur alimente un peu plus la spéculation autour des futures références « Super ». En attendant un lever officiel de rideau — peut-être début janvier 2026 à Las Vegas — l’industrie retient son souffle face à cette nouvelle échéance repoussée.