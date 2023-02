PS5 : la dernière bêta en date ajoute enfin le chat vocal via Discord

La PS5 de Sony accueille enfin le chat vocal Discord, une fonctionnalité en bêta pour le moment, comme le VRR 1440p.

Après avoir propos l’intégration de certaines fonctionnalités Discord sur les consoles PlayStation 5 au début de l’année 2022, Sony ajoute enfin le chat vocal dans la dernière version bêta en date de l’OS de sa console. Les testeurs PS5 des États-Unis, du Canada et du Japon peuvent rejoindre des appels Discord, quelques mois après que Microsoft a introduit la fonctionnalité sur XBox. La PS5 accueille aussi le support du Variable Refresh Rate (VRR) pour le 1440p, ainsi que des améliorations d’interface, entre autre.

La PS5 de Sony accueille enfin le chat vocal Discord

L’intégration de Discord est toujours un peu bancale, comme elle l’était au démarrage sur Xbox. Voici comment configuration la chose pour en profiter, selon le blog Discord. Tout d’abord, il vous faut lier votre compte PlayStation Network (PSN) à Discord, puis sélectionner Discord sous “Services liés”. Après cela, vous pouvez compléter l’intégration soit en utilisant un QR Code, soit via le navigateur web intégré de la PS5.

Chaque fois que vous voulez utiliser Discord sur la console, il faut utiliser votre appareil mobile pour transférer la conversation, ce qui est loin d’être idéal. En novembre dernier, Microsoft avait cependant fini par offrir la possibilité de rejoindre un chat vocal Discord directement depuis la console, espérons que Sony fasse de même.

Une fonctionnalité en bêta pour le moment, comme le VRR 1440p

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités sociales, on citera une nouvelle méthode pour partager des captures d’écran, les chats à plusieurs dans le tableau de bord et l’écran “amis qui jouent” pour voir quels amis jouent à quels jeux en ce moment. Sony introduit aussi le VRR pour le jeu en 1440p, les écrans HDMI 2.1 devront donc pouvoir offrir une expérience plus fluide dans cette résolution. Sony avait introduit le VRR sur sa PS5 en avril dernier et la compatibilité 1440p peu après, mais les deux fonctions n’opéraient pas encore ensemble.

Les joueurs pourront aussi trouver de nouveaux outils pour accéder aux données de jeux PS4 sur une PS5, ainsi que la possibilité de déplacer des jeux d’une PS5 à une autre via Wi-Fi ou Ethernet. Cette nouvelle version bêta est en cours de déploiement aux testeurs certifiés. Elle devrait être accessible à tout un chacun dans les semaines ou mois à venir.