Les utilisateurs Discord pourront bientôt vérifier leur identité avec des comptes liés

Discord étend ses Connexions et introduit les Rôles Liés. Une manière de renforcer la notion d'identité.

Discord étend ses Connexions, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de montrer quelle musique ils écoutent (entre autres choses), en fournissant un moyen de vérifier leur identité en utilisant des comptes d’autres plateformes. Dans les prochaines semaines, les administrateurs pourront offrir des rôles serveur dédiés aux utilisateurs qui ont des profils authentifiés avec des comptes venant d’ailleurs.

L’idée est que ces Rôles Liés apportent une preuve de confiance plus forte. Les plateformes qui sont compatibles avec cette fonctionnalité au lancement sont Xbox, PlayStation, Steam, Epic Games, Battle.net, League of Legends, Riot Games, Reddit, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, Instagram, Spotify, Facebook, GitHub, Crunchyroll, PayPal et eBay. Les bots Discord pour Destiny 2 (Charlemagne) et Roblox (Bloxlink) sont, eux aussi, compatibles avec les Rôles Liés.

Vous pouvez aussi afficher ces comptes liés sur votre profil Discord, ainsi que certains détails comme votre nombre d’abonnés et votre note de vendeur eBay. Si vous vendez des créations sur Discord, par exemple, vous pouvez indiquer à vos clients potentiels que le travail sur un profil DeviantArt est le vôtre, puisque les comptes seront liés. Les admins et modérateurs Discord peuvent aussi choisir d’offrir des rôles serveur avec des avantages, comme un accès à certains canaux, aux utilisateurs qui s’authentifient avec les Connexions et remplissent certaines conditions.

Les admins pourront sélectionner les paramètres pour débloquer les Rôles Liés. Ils peuvent stipuler, par exemple, qu’un utilisateur doit lier un compte Steam avec un certain nombre de jours d’existence ou un minimum d’items dans tel jeu pour montrer qu’ils sont des joueurs d’expérience. Depuis un menu dans les options du serveur, les utilisateurs pourront consulter les prérequis pour chaque Rôle Lié. Chacun d’eux sera ensuite automatiquement accordé une fois les conditions validées.

Une manière de renforcer la notion d’identité

Discord pense ici à la confidentialité. Les admins et modérateurs n’auront pas accès automatiquement aux infos de vos Connexions, même si vous avez déjà lié des comptes avant de rejoindre un serveur. Vous devrez opter manuellement aux Rôles Liés d’un serveur avant que les détails de vos comptes liés soient accessibles. De plus, si vous êtes éligible, vous pouvez accepter un Rôle Lié sur un serveur sans montrer le moindre détail de vos Connexions sur vos profils. Discord peut gérer certaines choses du côté serveur sans que les admins ou modérateurs ne voient vos infos.

Les Rôles Liés reposent sur des fonctionnalités Connexions existantes, comme pouvoir montrer le jeu Xbox ou PlayStation auquel vous jouez. Discord déploie ses Rôles Liés au moment où Twitter revoie toute son approche de la certification des comptes. L’authentification cross-platform peut aider à vérifier l’identité d’une personne. Vous pourrez par exemple dire si un profil Discord appartient à tel ou tel créateur Instagram, YouTube ou TikTok parce que ces comptes sont liés.

Dans le même temps, Discord commence à déployer des coches vertes à côté des Connexions de certains services. L’icône montrera que l’app connecté provient d’un développeur reconnu. Discord explique que cela “aidera à établir un niveau important de confiance entre les apps des développeurs partenaires et les millions d’utilisateurs qui interagissent avec ces apps chaque jour via Discord.”

Aujourd’hui, 22 de ces apps “officielles” sont disponibles. L’année prochaine, Discord mettre en place un processus de soumission pour les développeurs qui veulent que leur app soit désignée “officielle”. Via une nouvelle API, les développeurs peuvent dès à présent créer ou mettre à jour leurs apps pour prendre en charge les Connexions.