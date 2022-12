Le Dakota du Sud bannit TikTok des appareils du gouvernement. Le début d'une tendance plus globale ?

Kristi Noem, la gouverneure du Dakota du Sud, a signé un décret interdisant aux employés, agences et contractuels du gouvernement de télécharger, installer et utiliser TikTok sur des appareils appartenant à l’État. Dans son annonce, Kristi Noem déclare avoir pris cette mesure à cause des menaces de sécurité grandissantes évoquant le fait que le Parti Communiste Chinois (PCC) utilise l’app sociale pour rassembler des données des utilisateurs américains et s’en servir pour les manipuler. Le décret est déjà en vigueur. Il interdit aussi au personnel du gouvernement de visiter le site TikTok sur un navigateur.

“Le Dakota du Sud ne prendra pas part aux opérations de collecte de données des nations qui nous haïssent”, déclarait Kristi Noem. “Le Parti Communiste Chinois utilise les données qu’il récupère de TikTok pour manipuler le peuple américain et il récolte les données sur les appareils qui accèdent à la plateforme.”

Des officiels du gouvernement américain s’inquiètent de TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, depuis plusieurs années au motif que le gouvernement chinois utiliserait cette app pour collecter des données. En 2020, Donald Trump, alors président, avait tenté de bloquer TikTok et WeChat aux États-Unis. Cela n’a pas abouti, mais presque toute l’armée américaine a banni l’app sur les appareils qu’elle utilise, qualifiant TikTok de “menace de cybersécurité”. Plusieurs sénateurs républicains avaient présenté une proposition de loi cette même année pour empêcher aux employés du gouvernement d’utiliser TikTok sur leurs appareils professionnels.

Le début d’une tendance plus globale ?

Plus récemment, le commissaire de la FCC, Brendan Carr, demandait à Apple et Google de retirer l’app de leurs stores après la publication d’un rapport de BuzzFeed News qui affirmait que les employés de ByteDance, basée en Chine, avaient accédé de manière répétée à des données privées d’utilisateurs américains. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, rassurait les sénateurs républicains dans une lettre en affirmant que l’entreprise travaille avec Oracle pour protéger les données de ses utilisateurs au Pays de l’Oncle Sam “avec une supervision robuste et indépendante”. Il déclarait aussi que TikTok travaille à tout pivoter vers des serveurs Oracle sur le territoire américain pour pouvoir supprimer les données des utilisateurs américaines de ses propres systèmes.

Mais les déclarations de Shou Zi Chew n’étaient pas suffisantes pour apaiser totalement les craintes des officiels : le directeur du FBI, Chris Wray, avait averti les législateurs américains il y a quelques semaines que le gouvernement chinois pouvait utiliser TikTok pour lancer “des opérations d’influence” via son algorithme de recommandation ou pour “compromettre techniquement” des millions d’appareils. Un porte-parole de TikTok déclarait à Reuters que “les déclarations du FBI sont considérées comme s’inscrivant dans les négociations actuelles avec le gouvernement américain.” Et d’ajouter que TikTok est confiant quant à trouver “un moyen pour satisfaire toutes les demandes raisonnables face à cette crainte pour la sécurité nationale américaine” après un travail avec le Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis ces derniers mois.