Comment utiliser le nouveau changeur de voix sur TikTok ? C'est simple et diablement efficace. On vous explique tout.

Passez un peu de temps sur TikTok et vous remarquerez des créateurs qui utilisent beaucoup de filtres et effets pour leur contenu. Certains proviennent d’apps tierces, mais la plupart sont ceux de l’app TikTok elle-même. L’un des meilleurs effets est le nouveau changeur de voix, qui peut être utilisé pour créer des personnages différents dans les vidéos. Et il est très facile à utiliser.

TikTok propose des effets vocaux depuis un certain temps, mais depuis peu, un nouveau changeur de voix dédié a fait son apparition. Contrairement aux effets vidéo, le changeur de voix de TikTok est caché dans les fonctionnalités d’édition de l’app. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de vous souvenir de l’utiliser pendant que vous enregistrez votre vidéo, mais cela peut aussi être quelque peu troublant. Peut-être auriez-vous préféré entendre le rendu avec votre dernière prise. Pour l’heure en tout cas, il faudra cliquer sur le mode édition avant de pouvoir appliquer le changeur de voix et ses nombreux effets.

Pour commencer, ouvrez TikTok, tapotez sur le bouton + en bas de l’écran – selon la période de l’année, l’emplacement de ce bouton peut varier selon le thème -. Si vous ne l’avez pas déjà fait, donnez la permission à TikTok d’utiliser la caméra et le microphone de votre smartphone.

Une fonctionnalité simple et très efficace

Ensuite, enregistrez votre vidéo, la voix et tout. Lorsque vous avez terminé, tapotez sur le coche pour passer à l’édition. Sur la droite de l’écran, tapotez sur le bouton “effets vocaux” pour révéler les 15 options disponibles, chacune avec une icône colorée correspondant à l’effet. Les noms parlent d’eux-mêmes.

Faites défiler les effets pendant que votre vidéo (et l’audio) est lue en boucle pour écouter les différents effets sur votre création. Vous remarquerez certains effets immédiatement depuis d’autres TikTok, comme Synth et Vibrato. La plupart des effets n’interfèrent pas avec la clarté de vos mots, vous pouvez donc dire ce que vous avez à dire normalement. Certains, par contre, vont étouffer l’audio pour proposer l’effet, et vous ne comprendrez (presque) plus rien.