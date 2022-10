TikTok introduit les streams réservés aux adultes

TikTok se met à jour et renforce ses protections vis-à-vis des plus jeunes. Des fonctionnalités attendues pour protéger un public fragile.

TikTok met encore à jour ses fonctionnalités de diffusion en direct, et cette fois, les plus grosses améliorations vont affecter celles et ceux qui ne peuvent pas regarder. Pour commencer, la mise à jour permet désormais aux utilisateurs de TikTok de créer des streams réservés aux adultes.

TikTok se met à jour et renforce ses protections vis-à-vis des plus jeunes

Si une diffusion doit inclure un langage cru ou évoquer des sujets traumatisants, vous pouvez vous assurer que le public soit suffisamment mature pour le regarder. L’option sera disponible “dans les semaines à venir”. Et non, il ne s’agit pas là d’une alternative assumée à OnlyFans, les règles de TikTok interdisant tout contenu sexuellement explicite.

Le service social de vidéo augmente aussi l’âge minimum pour la création de stream de 16 à 18 ans à compter du 23 novembre. TikTok justifie cette initiative comme une extension logique de ses restrictions sur le contenu pour les plus jeunes, mais cette dernière survient aussi après plusieurs incidents. Des spectateurs plus vieux ont déjà exploité sexuellement de jeunes créateurs, par exemple, et des adolescents ont proféré des menaces à l’encontre d’établissements scolaires. En théorie, en augmentant l’âge minimum, on réduira le nombre d’enfants qui utilisent les Live et les dangers qui vont avec et qui ne seraient pas possibles avec des vidéos pré-enregistrées. Une fonctionnalité arrivera aussi dans quelques semaines pour rappeler aux créateurs de bloquer des mots-clef qu’ils ont déjà pu bloquer par le passé.

Des fonctionnalités attendues pour protéger un public fragile

Une fonctionnalité Multi-Invité récemment étendue permet désormais à un organisateur de Live d’inviter jusqu’à cinq autres participants. Cela peut être utile pour les créateurs professionnels qui veulent organiser des programmes complets, bien sûr, mais pourrait aussi servir à n’importe quel streamer qui voudrait inviter des amis dans une conversation.

TikTok fait actuellement face à une certaine pression des autorités pour contrôler son public. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, notamment, l’on s’inquiète que le réseau social cause du tort aux plus jeunes, que ce soit en promouvant des comportements malsains ou en compromettant la vie privée. Des restrictions d’âge n’empêcheront pas nécessairement tous les abus, mais c’est un pas dans le bon sens de la part de TikTok.