Pourquoi Samsung est pointé du doigt dans sa gestion de la vie privée des utilisateurs

Samsung a récemment mis à jour ses directives quant à la confidentialité des utilisateurs. Et ces dernières sont pour le moins assez effrayantes.

Samsung a récemment mis à jour ses directives relatives à la vie privée pour tous les utilisateurs disposant d’un compte Samsung, modification effective à partir du 1er octobre. Un Redditor a parcouru ces nouvelles règles, n’a pas aimé ce qu’il y a lu et a partagé le tout sur r/android, pour mettre en avant ce qui, selon lui, sont les pires éléments du document. La popularité du thread a explosé, les utilisateurs Android se plaignant à grand cri de ce changement. Mais pourquoi au juste ? Y a-t-il vraiment raison de s’inquiéter ?

Les nouvelles règles de Samsung sont un peu effrayantes

Ces nouvelles règles semblent d’emblée très invasives. Il y a les données standard que l’on s’attend à voir partagées : lorsque vous créez un compte Samsung, vous renseignez votre nom, votre âge, votre adresse, votre adresse email, votre genre, etc.

Mais Samsung précise qu’il collecte aussi des données comme vos informations de carte bancaire, vos noms d’utilisateur et mots de passe pour des services tiers, vos photos, contacts, historiques de messages, enregistrements vocaux si vous utilisez les commandes vocales et données de localisation (localisation précise ou non, via les points d’accès Wi-Fi et autres antennes). Il peut être surprenant de voir un géant de la tech obtenir toutes ces informations, mais il y a un précédent : Apple s’est retrouvé dans la tourmente lorsque des contractants ont révélé avoir pu écouter des enregistrements audio de requêtes Siri, lesquels comportaient des conversations privées.

Samsung suit aussi votre activité via les cookies, pixels, web beacons et autre. L’entreprise clame que tout ceci est effectué pour divers objectifs, y compris se souvenir de vos informations pour que vous n’ayez pas à les ressaisir, et pour apprendre comment vous utilisez ses services. Pour y parvenir, la société collecte tout ce qu’elle peut sur votre appareil, y compris votre adresse IP, le modèle, les paramètres, les sites que vous visitez, les apps que vous téléchargez, etc. Ces règles vous rappellent d’affiner vos paramètres de confidentialité si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée d’être ainsi traqué(e).

L’entreprise explique avoir de nombreuses utilisations de ces informations : publicité, communication avec les clients, amélioration des services, des affaires, prévention de la fraude et autres activités criminelles, mais aussi pour se conformer aux “exigences légales locales”. De plus, Samsung se réserve le droit de partager vos informations avec des “filiales et affiliés”, “des partenaires et des tiers”, ainsi que les autorités. Autrement dit, selon les circonstances, vos données Samsung peuvent finir entre les mains de nombreux tiers.

Mais ce n’est pas tout. Sous la section “Information aux résidents de Californie”, c’est pire encore. Bien que les informations soient presque identiques, bien que présentées différemment, il y a une note additionnelle concernant les données collectées : les informations biométriques. L’entreprise ne rentre pas dans les détails, mais cela implique que Samsung obtient les données des scans de visage et autres empreintes digitales alors que, traditionnellement, ces données sont stockées sur l’appareil. Apple, par exemple, n’a pas accès à vos scans sur votre iPhone. C’est potentiellement inquiétant.

En outre, la section Résidents de Californie explique aussi quelles données Samsung vend aux tierces parties. Samsung précise que durant les 12 mois avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, il a pu vendre vos données, y compris celles de votre appareil, historique d’achats et activités de navigation.

Rien de nouveau de la part de Samsung

Tout ceci a déjà de quoi faire grincer des dents. Le problème, cependant, c’est que rien de tout cela n’est vraiment nouveau. La plupart des points sont identiques à ceux des versions précédentes. En vérité, si l’on y regarde bien, Samsung n’a rien changé.

Il n’en reste pas moins que ces termes sont effrayants. Si vous voyez désormais votre tout nouveau Galaxy Z Flip d’un autre œil, nous ne pourrions vous en blâmer. Malheureusement, si vous plongez dans les directives de la plupart de vos autres gadgets technologiques, vous serez perturbé(e) de manière similaire. Samsung n’est pas le seul à collecter, partager et revendre vos données.

Les violations de votre privée sont nombreuses. Google a des directives similaires en place, mais dans la mesure où Samsung exploite Android, vous avez là deux entreprises destinataire et non une. Pour cette seule raison, certains préfèreront acheter un appareil Google Pixel.

Verrouiller ses paramètres de confidentialité

D’un autre côté, Samsung propose des produits vraiment aboutis et c’est probablement le fabricant qui innove le plus ces derniers temps. Vous pouvez toujours acheter ses technologies en protégeant votre vie privée. Plongez dans les paramètres de confidentialité de votre appareil et désactivez le maximum de points. N’acceptez pas de partager vos données, désactivez les tracking, verrouillez votre compte autant que possible. Samsung ne vous permettra pas de tout verrouiller non plus, mais vous pouvez faire bien mieux que le paramétrage par défaut.