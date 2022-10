TikTok Shop arrive aux États-Unis le mois prochain pour surfer sur les fêtes de fin d'année.

TikTok a l’intention de proposer sa fonction “TikTok Shop” en Amérique du Nord, selon The Financial Times. Elle sera lancée “dans le courant du mois prochain avec de grandes marques”, ceci pour profiter pleinement des fêtes de fin d’année, évidemment.

TikTok Shop est basée sur une fonctionnalité similaire très populaire sur la version asiatique de TikTok, Douyin, et elle est déjà disponible en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, à Singapour, aux Philippines et en Indonésie. L’année dernière, elle a été lancée au Royaume-Uni, seul pays en dehors de l’Asie à y avoir actuellement droit.

La fonction similaire sur Douyin aurait déjà permis 9 millions de diffusions en direct de e-commerce par mois, vendant plus de 10 milliards de produits sur la seule période de mai 2021 à mai 2022, le triple de la période précédente. Ceci étant dit, TikTok Shop ne fonctionnerait pas aussi bien au Royaume-Uni, ce qui explique pourquoi TikTok avait pris la décision de reporter le lancement dans d’autres pays d’Europe.

La technologie sous-jacente serait fournie par la société américaine TalkShopLive, laquelle prendra aussi en charge les diffusions en direct gérées par les influenceurs et les marques. Les contrats sont encore en discution et “aucun n’a encore été signé”, selon le Financial Times.

TikTok n’a pas commenté l’éventuelle disponibilité de cette fonction aux États-Unis. “Quand il est question de l’expansion de TikTok Shop, nous sommes toujours guidés par la demande et nous explorons constamment de nouvelles et différentes options quant à la manière de servir au mieux notre communauté, les créateurs et les marchands sur les marchés du monde entier”, déclarait l’entreprise au FT. “Ces efforts incluent l’exploration de partenariats, lesquels peuvent permettre d’offrir une expérience de e-commerce parfaitement fluide pour les marchands, ce qui est une part importante de notre écosystème.”

Ce rapport survient au lendemain de l’abandon par le concurrent Facebook de sa propre fonctionnalité Live Shopping. Facebook demande aujourd’hui aux marchands de présenter leurs produits via Reels, les publicités Reels et le tag de produit sur les Instagram Reels. L’année dernière, TikTok avait commencé à tester un onglet Shopping, permettant aux utilisateurs professionnels d’ajouter leur profil, synchroniser leurs catalogues de produits et des liens vers leurs boutiques en ligne. Elle avait aussi précédemment mené un live shopping de test aux États-Unis, notamment avec Walmart.