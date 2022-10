Twitter se met aux vidéos immersives façon TikTok, sur iOS uniquement, dans un premier temps. La plateforme modifie aussi sa manière de suggérer des vidéos.

Les vidéos sur Twitter vont bientôt ressembler davantage à celles que l’on peut voir sur TikTok. L’entreprise a en effet annoncé qu’elle passait à un lecteur vidéo plein écran “immersif” pour que les utilisateurs puissent regarder des clips. La plateforme emprunte aussi la gestuelle désormais très familière du “balayage vers le haut” pour faire défiler sans fin les vidéos proposées par la plateforme.

Twitter se met aux vidéos immersives façon TikTok

La mise à jour viendra aussi rendre la lecture de vidéos sur Twitter bien plus proche de ce que l’on peut voir sur TikTok ou dans les Instagram Reels, tout du moins en termes d’interface utilisateur. À l’heure d’écrire ces lignes, ces changements sont limités à la seule application Twitter iOS, mais l’entreprise a déjà déclaré qu’une mise à jour similaire arrivera sur Android dans les “prochaines semaines”.

sur iOS uniquement, dans un premier temps

Bien que Twitter mette depuis longtemps l’accent sur la vidéo, et notamment les diffusions en direct, dans différentes zones de son application, ce changement est l’un des plus agressifs de l’entreprise pour promouvoir des vidéos à ses utilisateurs. Cette nouveauté pourrait aussi être sujette à controverse, dans la mesure où certains utilisateurs peuvent trouver ces nouvelles vidéos en plein écran perturbantes. Twitter précise que les utilisateurs peuvent cependant revenir facilement au tweet original via la flèche arrière dans le coin supérieur gauche d’une vidéo plein écran.

La plateforme modifie aussi sa manière de suggérer des vidéos

Par ailleurs, Twitter teste aussi actuellement une autre modification pour pousser davantage d’utilisateurs vers le contenu vidéo de sa plateforme. L’entreprise expérimente en effet une nouvelle section pour les recommandations dans la page Explorer de Twitter. Ces suggestions seront “disponibles aux utilisateurs des pays sélectionnés qui utilisent Twitter en anglais sur iOS et Android”.

Cela permettra-t-il à la plateforme de mieux mettre en avant les vidéos comme elle le souhaite ? Pourrait-elle envisager de récupérer des parts de marché face aux géants des vidéos courtes ? L’avenir nous le dira.