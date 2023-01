PS5 : retour à la normal pour les stocks avec un réapprovisionnement régulier

Sony Interactive Entertainment débute la nouvelle année avec une augmentation des stocks de PS5.

Alors que le mois de décembre a été le plus important jamais enregistré pour les ventes de PS5 (plus de 30 millions de consoles écoulées dans le monde depuis son lancement), Sony Interactive Entertainment célèbre l’augmentation des stocks de la console next-gen avec la campagne publicitaire “Live from PS5” :

Les meilleurs jeux nous donnent souvent l’impression d’être transportés dans des mondes fantastiques pleins d’aventure, d’action et d’événements inoubliables. Grâce aux graphismes 4K haute définition, aux retours haptiques, aux gâchettes adaptatives, à l’audio 3D et aux temps de chargement éclair de la PS5, les développeurs sont capables de créer des mondes plus immersifs que jamais. Ce nouveau spot offre un aperçu des expériences incroyables offertes par l’univers PS5 sous la forme d’une chaîne d’information en direct. Essayez de trouver toutes les références faites aux jeux vidéo.

Accessible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, la boutique en ligne PlayStation Direct permet d’acheter des consoles, accessoires et jeux au prix du marché. Ces produits officiels sont également disponibles dans les magasins participants de certains pays.