Comment augmenter le débit internet de votre PS5

La Sony PS5 et le Wi-Fi, toute une histoire. Faites-lui utiliser la bande de 5 GHz pour un meilleur débit.

Vous savez que votre Wi-Fi est rapide – si vous avez fait ce qu’il faut dans votre logement et pour votre réseau domestique -, mais pour une raison qui vous échappe, les téléchargements de jeux restent très lents sur la PS5. Pourquoi ? Pourquoi constatez-vous un tel lag quand vous jouez en ligne ? Pourquoi ne pouvez-vous pratiquement pas jouer avec le PS Remote Play ? Le fautif n’est probablement pas votre Wi-Fi, ni votre PlayStation d’ailleurs. C’est simplement que vous n’utilisez pas la bonne connexion.

La Sony PS5 et le Wi-Fi, toute une histoire

Votre réseau Wi-Fi domestique est divisé en deux bandes : 2,4 GHz et 5 GHz. La bande de 2,4 GHz est moins rapide, mais offre une plus grande portée. Cela signifie que vous pouvez y accéder depuis d’autres pièces sans problème, mais vous n’avez pas les meilleurs débits. La bande des 5 GHz, quant à elle, est plus rapide, c’est avec celle-ci que vous aurez les débits les plus élevés. Le problème reste sa courte portée. Plus vous êtes loin du routeur, plus la connexion sera instable.

Autrement dit : 2,4 GHz pour la distance, 5 GHz pour la vitesse. Si votre PS5 est proche du routeur, il vaut mieux utiliser la bande 5 GHz pour maximiser la bande-passante et profiter des débits les plus élevés.

Si votre routeur sépare ses bandes en deux connexions distinctes et que vous connectez la PS5 sur le réseau 5 GHz, c’est tout bon. Si votre routeur n’offre qu’un seul réseau, il vous faudra vous assurer que la PS5 utilise bien la bande 5 GHz. C’est là que réside le problème.

Faites-lui utiliser la bande de 5 GHz pour un meilleur débit

Sony n’utilise pas la bande 5 GHz par défaut. Mais parfois, elle se connectera sur cette dernière. Sony a probablement fait ce choix pour limiter les soucis de connexion pour les joueurs qui placent leur console trop loin du routeur. En optant pour la bande 2,4 GHz par défaut, il est plus facile de se connecter, d’où que vous soyez, mais aux dépens de la vitesse.

Forcer la PS5 à se connecter sur la bande 5 GHz n’est pas des plus évidents, mais le processus est assez facile. Direction les Paramètres, puis Réseau > Paramètres > Configurer la connexion internet. Allez sur le réseau actuel, appuyez sur le bouton Options et choisissez Paramètres Avancés > Bandes de Fréquences Wi-Fi. Optez pour “5 GHz” (au lieu de “Automatique”) et le tour est joué.

Bien que la bande 5 GHz offre le plus haut débit pour une connexion sans fil, cela reste du Wi-Fi. En termes de vitesses et de fiabilité, une connexion filaire fait clairement mieux. Si vous voulez vraiment tirer le meilleur de votre connexion sur votre PS5, branchez-la directement sur votre routeur via un câble Ethernet.