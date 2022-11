Wi-Fi lent ? Votre routeur est probablement au mauvais endroit

Le Wi-Fi est très utile, mais peut être assez capricieux. L'optimiser n'est pourtant pas très difficile. Cela passe avant tout par bien placer son routeur.

Avoir une connexion internet fiable chez soi est très important, mais le Wi-Fi peut être très frustrant. Malgré un débit normalement correct, malgré un routeur bien en place et bien configuré, il peut arriver que vous ayez du mal à vous connecter dans certaines zones de votre logement ou que le débit, dans ces zones, laisse clairement à désirer. Ce peut être particulièrement dérangeant si vous travaillez de chez vous ou que vous voulez installer des appareils connectés, par exemple. La bonne nouvelle, c’est que la situation peut être améliorée facilement et rapidement.

Il y a de nombreux facteurs qui déterminent le débit à un endroit donné, mais l’un des plus importants reste sans aucun doute la localisation de votre routeur. Le meilleur endroit où le placer n’est pas nécessairement là où le technicien l’a installé.

Trouver le meilleur endroit selon votre logement

Tout commence par choisir le bon routeur. Tous ne se valent pas, la taille et la disposition de votre logement déterminera le genre de réseau sans fil dont vous avez besoin.

Pour la plupart des appartements et des petites maisons (moins de 140 mètres carrés), un seul point d’accès sans fil devrait suffire. Si votre routeur est vieux, vous pouvez envisager d’opter pour un modèle compatible 802.11ax ou Wi-Fi 6. C’est la dernière génération de Wi-Fi, avez les débits les plus rapides possibles et la meilleure couverture.

Pour les logements plus grands, il vaut mieux envisager de mettre en place un réseau maillé, pour une couverture de toutes les zones. Une fois le point d’accès principal installé, si vous avez une zone du logement faiblement couverte, ajoutez un nœud dans cette zone. Problème résolu.

Quelle que soit votre solution, l’endroit en lui-même d’installation du point d’accès a son importance.

Où placer son routeur ?

Lorsque vous emménagez dans un logement, le modem est le plus souvent sur un mur excentré. Ceci parce que c’est là que la ligne téléphonique arrive et le technicien se contente d’établir la connexion, pas d’optimiser le réseau.

Il peut être tentant de tout laisser là, mais c’est souvent loin d’être la meilleure option.

Choisissez un emplacement central

Les routeurs envoient le signal dans toutes les directions. S’il est dans un coin du logement, une grande part du signal sera envoyée dehors. Il vaut donc mieux placer le routeur dans un endroit central pour optimiser le signal.

Cela peut se révéler assez fastidieux, surtout quand il faut tirer de longs câbles Ethernet, mais le jeu en vaut clairement la chandelle.

Surélevez le routeur

Les routeurs ayant tendance à diffuser les signaux les plus forts vers le bas, vous avez tout intérêt à placer votre routeur aussi haut que possible. Essayez de le mettre sur une étagère ou de le fixer au mur dans un endroit qui passe inaperçu.

Faites une recherche sur le web et vous trouverez des idées et/ou des accessoires pour fixer votre routeur.

Évitez les autres appareils électroniques

Essayez de trouver un endroit loin de tout autre appareil électronique et grands objets métalliques. Plus il y a d’appareils et de murs proches de votre routeur, plus il y aura d’interférences.

Évitez tout particulièrement le four à micro-ondes, qui émet un fort signal dans la bande des 2,4 GHz, celle-là-même qui est utilisée par votre routeur. Évitez aussi de cacher votre routeur derrière un grand TV, interférences et blocages du signal seront importants.

Assurez-vous aussi de ne pas laisser de gros meubles devant. Le signal Wi-Fi a par ailleurs toutes les peines du monde à traverser l’eau. Si vous avez un aquarium, évitez de devoir faire passer le signal à travers.

Les antennes des routeurs sont très utiles

Certains routeurs n’ont pas d’antennes, d’autres en ont jusqu’à huit. Ces antennes permettent de diriger le signal. Si vous en avez, ne le pointez pas toutes dans la même direction.

Placez-les plutôt perpendiculairement les unes aux autres, ou avec un maximum d’angle, ceci pour couvrir un maximum l’espace. N’hésitez pas à tester pour trouver la configuration la plus efficace.

Le signal sort d’une antenne sous forme d’onde perpendiculaire à l’antenne elle-même. Une antenne verticale sera plus utile dans un logement avec un seul étage, tandis qu’une antenne à l’horizontale ou avec un certain angle enverra le signal vers le haut (et le bas), plus utile si vous avez un ou plusieurs étages.

Essayez de cartographier le signal

Dans le pire des scenarii, il peut être utile de cartographier le signal dans votre logement pour identifier les zones à problème. L’un des meilleurs logiciels pour ce faire est NetSpot. Vous pourrez ainsi visualiser clairement où vous avez besoin de renforcer le signal, le cas échéant.