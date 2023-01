NVIDIA Broadcast maintient le contact visuel même si vous ne regardez pas la caméra

NVIDIA Broadcast introduit une fonctionnalité Eye Contact en bêta pour maintenir le contact visuel même quand vous ne regardez pas la caméra.

NVIDIA pense avoir trouvé une solution pour celles et ceux qui ont du mal à regarder la caméra pendant une diffusion en direct ou qui sont distraits par leurs notes pendant une présentation vidéo. L’entreprise a mis à jour son logiciel Broadcast avec une fonctionnalité Eye Contact en bêta qui, comme Apple FaceTime, permet de maintenir le contact visuel avec la caméra. Cela permet de préserver vos clignements d’yeux et la couleur de ces derniers, et la transition entre vos yeux numériques et vos vrais yeux se fera automatiquement dès que vous regarderez de nouveau la caméra.

Le développeur avertit cependant que Eye Contact n’est pas totalement finalisé, dans la mesure où il y a des “millions” de couleurs d’yeux et de scénarios d’éclairage possibles. Vous êtes encouragé(e) à envoyer des vidéos à NVIDIA si d’aventure la technologie ne fonctionnait pas comme attendue.

Broadcast se dote aussi d’un nouvel effet vignette qui vient assombrir les bords du cadre. Les effets existants Blur, Replacement et Remove Virtual Background devraient aussi être plus précis et plus fiables grâce à l’introduction de données temporaires qui aident l’intelligence artificielle à faire des choix plus intelligents. Les erreurs seront aussi plus subtiles. NVIDIA ajoute même certaines options simples, mais très demandées par les utilisateurs, comme le mirroring de la caméra et la possibilité de prendre des captures d’écran de la webcam.

L’outil nécessite au minimum une carte graphique GeForce RTX 2060 (ou son équivalent Quadro) et 8 Go de RAMI. NVIDIA recommande par ailleurs au moins un processeur Intel Core i5-8600 ou Ryzen 5 2600. La fonction Eye Contact peut parfois être encore capricieuse, même les meilleurs présentateurs regardent ailleurs de temps à autre, avoir un contact visuel en permanence peut être perturbant. Cette fonctionnalité pourrait en tous les cas améliorer les liens avec votre public et devrait être particulièrement utile si vous êtes mal à l’aise en regardant directement la caméra.