Intel Core i9-13900KS, un monstre qui peut atteindre 6 GHz sans overclocking

Intel lance son processeur Core i9-13900KS, un monstre qui peut atteindre 6 GHz sans overclocking.

Intel vient tout juste d’introduire un nouveau processeur desktop, le Core i9-13900KS qui, tenez-vous bien, peut atteindre les 6 GHz sans overclocking. Cela en fait le processeur desktop le plus rapide disponible sur le marché actuellement. Tout ceci est rendu possible grâce à la fonctionnalité Thermal Velocity Boost, qui permet à la puce de fonctionner plus rapidement lorsque sa température est suffisamment basse.

Le i9-13900KS est une version améliorée du i9-13900K, qui a été lancé par Intel l’automne dernier. Les principales différences entre les deux processeurs sont que la plus ancienne des puces pouvait atteindre une vitesse maximale de 5,8 GHz et avait une puissance de base plus faible de 125 W contre 150 W pour la nouvelle. Cependant, le processeur i9-13900KS dispose du même nombre de cœurs (24), de la même quantité de cache (36 Mo) et du même nombre de lignes PCIe (20) que le i9-13900K. De plus, ce nouveau processeur est compatible avec les cartes mères Z790 et Z690. Un BIOS mis à jour est par contre recommandé.

Thermal Velocity Boost est une fonctionnalité présente dans les puces Intel Core de 11ᵉ génération et ultérieure qui leur permet d’opérer plus rapidement lorsqu’elles sont suffisamment froides. Ceci est rendu possible en augmentant la fréquence d’horloge de 100 MHz quand la température reste sous la limite des 70°C. Cependant, il vous faudra un très bon système de refroidissement pour en tirer pleinement profit.

Ce lancement survient juste avant celui de la puce AMD Ryzen 9 7950X3D, qui devrait survenir dans le courant du mois de février. Le processeur Ryzen 9 7950X3D peut atteindre la vitesse standard de 5,7 GHz et dispose de 144 Mo de V-Cache 3D, qui permet à davantage de cache d’être ajouté au CPU. Le i9-13900KS est disponible dès à présent au tarif public conseillé de 919 €.