Intel Panther Lake : la nouvelle ère des puces modulaires

Les prochains processeurs Panther Lake d’Intel s’annoncent révolutionnaires, affichant une progression de performances de 50% grâce à une nouvelle génération de GPU, selon les premières informations communiquées par le constructeur.

Tl;dr Intel lance sa génération de puces Panther Lake avec le procédé de gravure 18A, intégrant RibbonFET et PowerVia pour des performances accrues et une consommation réduite.

L’architecture modulaire « system of chips » combine différents cœurs et GPU Xe3, optimisés pour efficacité, IA et graphismes intégrés.

Les premiers tests montrent des gains significatifs en jeu et en IA, laissant entrevoir un retour en force d’Intel sur le marché des puces haut de gamme.

La révolution manufacturière d’Intel

Pour comprendre le tournant que marque la nouvelle génération de puces Panther Lake d’Intel, il faut revenir sur la technologie qui les propulse : le procédé de gravure 18A. Ce n’est pas qu’une étape technique supplémentaire ; il s’agit de la plateforme la plus avancée produite actuellement aux États-Unis. Deux innovations en particulier méritent l’attention : d’abord, la technologie RibbonFET, qui enveloppe complètement les transistors pour éviter toute fuite d’énergie – là où jadis, une simple pression partielle suffisait à créer des pertes.

Ensuite, la solution PowerVia, imaginée comme un double niveau urbain : les lignes d’alimentation électrique sont déportées sur l’envers du composant, libérant l’espace supérieur pour les signaux et multipliant la densité de cœurs par 1,3. Concrètement, cela se traduit par une hausse de 15 % des performances par watt tout en réduisant la consommation de 25%.

Architecture et modularité repensées

Avec Panther Lake, fini le « tout-en-un » classique du system-on-chip. Place à un agencement modulaire baptisé « system of chips », ouvrant même la porte à une collaboration future avec Nvidia sur des GPU chiplets. Au cœur du dispositif, on retrouve un mélange inédit de cœurs Cougar Cove (axés performance) et Darkmont E-cores (pensés pour l’efficacité), auxquels s’ajoutent des E-cores basse consommation pour les tâches légères. Le pilotage fin de ces ressources est assuré par l’Intel Thread Director, qui répartit intelligemment les calculs selon leur nature.

Côté déclinaisons, voici ce qui distingue chaque série :

Jusqu’à 16 cœurs (mix P-Cores/E-Cores), GPU Xe3 jusqu’à 12 unités ray tracing ;

Mémoire LPDDR5x jusqu’à 9600 MT/s ;

Connectivité complète (Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, etc.).

Nouveaux sommets pour IA et graphismes intégrés

Impossible d’ignorer les ambitions graphiques de cette génération. L’arrivée du GPU basé sur l’architecture Xe3 bouleverse la donne : +50% de performance face à Lunar Lake, efficacité énergétique accrue de 40 % par rapport à Arrow Lake H, et prise en charge des technologies avancées comme le multi-frame generation (XeSS 3). Les premiers tests internes évoquent déjà des jeux dépassant aisément les 140 FPS — une première à ce niveau d’intégration.

Sur le front de l’IA, le nouvel accélérateur NPU franchit aussi un cap. Il apporte un gain de puissance significatif (jusqu’à +40% TOPS) tout en consommant moins que ses prédécesseurs – essentiel face aux exigences croissantes du segment PC IA.

Perspectives et premiers retours terrain

Des démonstrations réalisées dans la fabrique FAB 52, au cœur du complexe industriel d’Intel Phoenix, ont laissé entrevoir le potentiel réel de Panther Lake. S’il reste encore beaucoup à valider côté benchmarks indépendants – surtout face aux alternatives comme le Ryzen AI Max+ ou les futures plateformes AMD Strix Halo –, cette puce pourrait bien incarner le retour au premier plan tant attendu par « Team Blue ».