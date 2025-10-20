Panther Lake : Intel muscle sérieusement le GPU intégré

Les premiers tests de performance révèlent que la puce graphique Panther Lake d’Intel offre un gain de rapidité de 50%. Malgré cette nette amélioration, le processeur ne parvient pas à surpasser son principal concurrent sur le marché.

Tl;dr Le Core Ultra X9 388H enregistre 6300 points sur 3DMark TimeSpy, dépassant largement Lunar Lake et Arrow Lake.

L’architecture Xe3 avec 12 cœurs GPU et 12 unités Ray Tracing offre des performances comparables à une RTX 3050 mobile.

Face au Strix Halo d’AMD à 11 530 points, Intel Panther Lake mise sur une consommation réduite à 45 W pour le segment portable.

Une génération déjà prometteuse

Dévoilée à l’horizon 2026, la prochaine génération de processeurs Panther Lake d’Intel se fait déjà remarquer. Les premiers tests publiés par le site spécialisé LaptopReview révèlent une avancée majeure en matière de puissance graphique, notamment grâce au modèle phare Core Ultra X9 388H. En se prêtant à l’exercice du benchmark, ce dernier aurait ainsi enregistré un score impressionnant de 6300 points sous 3DMark TimeSpy. Pour situer ce chiffre, il dépasse aisément les performances des puces Lunar Lake (environ 4000 points selon les mêmes critères), soit une hausse d’environ 50%.

Un bond graphique qui change la donne

Ce n’est pas tout : ces résultats positionnent Panther Lake devant l’ancienne génération Arrow Lake, mais également au niveau — voire au-delà — d’une carte graphique dédiée comme la RTX 3050, que nos propres essais ont plafonnée à environ 4 637 points. Certes, une RTX 4050 garde une longueur d’avance avec ses plus de 7 400 points dans le même test (notamment sur un portable tel que l’Acer Nitro V 15). Mais pour un composant intégré, ces chiffres sont particulièrement parlants.

La prouesse tient beaucoup à l’intégration de l’architecture graphique Xe3 et de ses douze cœurs dédiés ainsi que douze unités de Ray Tracing. De surcroît, la technologie avancée XeSS 3, offrant une génération multi-image, promet des taux d’images par seconde accrus pour les jeux vidéo — une approche déjà éprouvée chez Nvidia via le DLSS.

L’écart persiste face à AMD… pour l’instant ?

Bien sûr, il faut garder une certaine mesure. Le très haut-de-gamme d’AMD, incarné ici par le Strix Halo APU ou encore le Ryzen AI Max+ 395 testé sur station fixe (11 530 points TimeSpy), conserve une confortable avance. Cependant, cette comparaison doit être nuancée : là où Panther Lake est destiné aux portables avec un TDP annoncé à seulement 45 watts, son concurrent direct grimpe jusqu’à 120 watts. L’écart s’explique donc autant par la catégorie du produit que par ses ambitions techniques.

Pour mieux comprendre ce bouleversement, voici quelques éléments clés mis en avant par les spécialistes :

Saut massif des performances GPU intégrées , de quoi envisager le jeu nomade autrement.

, de quoi envisager le jeu nomade autrement. Nouvelles fonctionnalités Xe3/XeSS 3 , inspirées des meilleures solutions Nvidia.

, inspirées des meilleures solutions Nvidia. Efficacité énergétique revue à la hausse, essentielle pour les laptops et consoles portables.

Vers une nouvelle concurrence dans le gaming mobile ?

Difficile à ce stade de prédire si Panther Lake bouleversera durablement le paysage du PC portable. Toutefois, avec ce premier aperçu et la promesse d’une collaboration renforcée entre Nvidia et Intel, la perspective d’un saut générationnel se confirme : tout laisse penser que ces processeurs pourraient bien devenir un nouveau standard pour le gaming mobile dès leur sortie.