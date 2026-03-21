Intel hausse ses prix et inquiète l’industrie du PC

Avec une augmentation de 10% sur ses processeurs, Intel accentue la crise des composants et menace l’accessibilité des ordinateurs.

Tl;dr Les prix des processeurs Intel vont augmenter de 10%, accentuant la hausse déjà forte des composants, notamment la RAM, sur le marché des PC Windows.

La pénurie de mémoire liée à la demande des centres de données IA et la concurrence accrue d’AMD, Apple et Qualcomm mettent sous pression les constructeurs.

Les fabricants envisagent de privilégier les modèles premium et l’entrée de gamme abordable pourrait disparaître, menaçant l’ère des PC accessibles.

Vers la fin des PC abordables ?

Depuis quelques mois, le secteur des ordinateurs personnels sous Windows traverse une période particulièrement mouvementée. Les constructeurs doivent composer avec un double écueil : d’un côté, une hausse continue du prix de la mémoire vive (RAM), et de l’autre, un renforcement inédit de la concurrence venue de tous horizons. L’annonce récente d’Intel, relayée par le média coréen ETNews, vient jeter de l’huile sur le feu : le géant américain a informé ses clients d’une augmentation prochaine de 10% sur « la plupart » de ses processeurs.

L’effet boule de neige du « RAMaggedon »

Ce choix stratégique découle largement du phénomène surnommé dans le secteur « RAMaggedon ». En effet, la demande explosive des centres de données dopés à l’intelligence artificielle provoque une pénurie sur le marché grand public, faisant grimper les prix des composants essentiels pour les PC, en premier lieu la RAM. Selon plusieurs analystes, cette tension devrait perdurer au moins jusqu’en 2028. Pour beaucoup de fabricants, confrontés à cette hausse sans précédent et à des marges déjà réduites, la survie s’annonce ardue.

Nouvelles stratégies et menaces concurrentielles

Face à ce contexte défavorable, certains acteurs cherchent des alternatives. Plusieurs tentent par exemple de se tourner vers des fournisseurs de mémoire plus modestes ou préfèrent miser sur des modèles premium plutôt que sur l’entrée de gamme. Parmi les bouleversements récents du marché, citons également l’arrivée remarquée du MacBook Neo à 599 dollars qui met sous pression tout le segment des machines économiques sous Windows. À cela s’ajoute l’offensive d’AMD, désormais leader sur les PC fixes avec 51% de parts, et celle annoncée par Qualcomm, dont le futur processeur Snapdragon X2 Plus promet un bond technologique notable.

Voici ce qui pèse aujourd’hui sur les constructeurs :

Surcharge concurrentielle, notamment avec AMD, Apple, et bientôt Qualcomm .

. Difficulté d’accès aux composants clés .

. Basculement vers des modèles plus coûteux pour compenser les marges rognées.

L’inquiétude gagne toute l’industrie

Dans ce contexte tendu, même un géant comme Samsung, malgré le succès commercial attendu du Galaxy S26 Ultra, doit placer sa division mobile en « mode gestion d’urgence ». Un responsable anonyme du secteur confiait récemment à ETNews : « S’il y a encore une hausse côté processeurs Intel, cela risque de rendre difficile la survie même pour les acteurs installés. » Pour beaucoup, c’est bien toute une époque, celle des PC accessibles, qui touche à sa fin.