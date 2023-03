Counter-Strike 2 sera une mise à jour gratuite de CS:GO

Le célèbre FPS compétitif de Valve va entrer dans une nouvelle ère cet été avec Counter-Strike 2.

Si l’ensemble des nouvelles fonctionnalités de Counter-Strike 2 seront dévoilées d’ici les prochains mois par l’éditeur américain Valve, plusieurs joueurs triés sur le volet peuvent d’ores et déjà découvrir certaines d’entre-elles via une phase de test (exclusivement accessible sur Windows) qui offre la possibilité de jouer sur Dust II en matchmaking dans les modes match à mort et compétitif non classé.

Une notification sur le menu principal de CS:GO vous indiquera si vous êtes éligible pour la phase de test de Counter-Strike 2. Les personnes sélectionnées le sont sur un certain nombre de critères définis par l’équipe de développement de Counter-Strike 2. Cela inclut, entre autres, le temps de jeu récent sur les serveurs officiels de Valve, le facteur de confiance et l’état de votre compte Steam. Quand vous aurez reçu votre invitation, cliquez sur “s’inscrire” pour télécharger Counter-Strike 2. Une fois le téléchargement terminé, lancez CS:GO et sélectionnez l’option “phase de test” pour lancer Counter-Strike 2. Nous prévoyons d’élargir l’accès à la phase de test au fil du temps. Consultez régulièrement le menu principal de CS:GO pour voir si vous avez reçu une invitation.

Une fumée plus naturelle pour les grenades dans Counter-Strike 2

Les balles et les grenades explosives peuvent désormais pousser la fumée pendant un court laps de temps pour dégager le champ de vision ou au contraire réduire la visibilité. La fumée s’échappe maintenant par les portes ouvertes et les fenêtres cassées, monte et descend les escaliers, se propage dans les longs couloirs et se mélange à d’autres fumées.

Dans Counter-Strike 2, les particules de fumée interagissent avec le système d’éclairage unifié, offrant une luminosité et des couleurs plus réalistes. Chaque joueur verra la même fumée, quelle que soit sa position.

Les déplacements, les tirs ou les lancers de grenades ne sont plus influencés par les tickrates dans Counter-Strike 2

Les tickrates ont fait l’objet d’une mise à jour substantielle : ils ne sont plus mesurés de manière statique. Auparavant, le jeu se mettait à jour soit à 64 (en matchmaking), soit à 128 (en jeu professionnel) par seconde. Si l’expérience était généralement transparente, la manière statique dont les tics étaient calculés pouvait entraîner une déconnexion entre l’entrée d’un joueur et l’action résultante enregistrée par le serveur, y compris les tirs, les déplacements et les sauts.

Ce problème a été résolu grâce aux mises à jour “sub-tick”, qui permettront au serveur d’enregistrer immédiatement les mouvements et les tirs, Valve allant même jusqu’à dire que “le tickrate n’a plus d’importance” en ce qui concerne ces actions et que le serveur calculera votre action exacte entre les ticks.

Des cartes entièrement revues pour Counter-Strike 2

Les cartes et le monde de Counter-Strike ont fait l’objet d’une révision importante, Valve ayant publié des mises à jour de cartes en trois étapes. L’approche “Touchstone” conserve la majorité de la structure et des conceptions visuelles des anciennes cartes. Dust II, Train et Mirage ont reçu des mises à jour de leur éclairage et de leur style, mais n’ont pas été modifiées afin de pouvoir juger des changements de gameplay de Source 1 à Source 2 de manière isolée. Le deuxième niveau de changements est constitué de mises à jour directes des cartes précédentes, qui bénéficient de l’éclairage du moteur graphique Source 2, lequel comprend un système de rendu basé sur la physique qui produit des matériaux, des éclairages et des reflets réalistes.

A noter que les outils et fonctionnalités de rendu de Source 2 seront disponibles pour tous ceux et celles qui souhaitent créer des cartes pour la communauté. Ils rendent la tâche bien moins ardue, et permettent expérimentations et itérations. Le Workshop de Source 2 sera également disponible dans le cadre de la phase de test à une date ultérieure.