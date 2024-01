Valve met fin aux projets de fans sur Team Fortress 2 et Portal après des années de clémence

La suppression de TF2 indique l'adoption d'une stratégie de protection accrue contre la violation de droits d'auteur. Est-ce l'annonce d'un changement plus large dans le secteur ?

Selon les rapports de GamesRadar+, Valve, le géant de la distribution de jeux vidéo et créateur de la plateforme Steam, a empêché certaines initiatives de fans “empruntant” sa propriété intellectuelle, tels que le projet « Team Fortress: Source 2 » inspiré de son populaire jeu de tir. Les fans sont en train de faire face à une nouvelle ère de Valve, radicalement différente de celle qu’ils ont connue auparavant.

Le projet « Team Fortress: Source 2 » était un travail d’amour passionné visant à porter Team Fortress 2 vers le moteur de jeu Source 2, plus moderne. Cependant, le projet est tombé à l’eau quand Valve a accusé Amper Software de récupérer illégalement et redistribuer, dans un mode de jeu pour le logiciel S@box de Facepunch, les assets de Team Fortress 2 sans licence.

Hello everyone. We have some unfortunate news to share with you.

Today, we received a DMCA takedown from Valve on all our public GitHub repositories and all its forks made by the community.https://t.co/BQvtPwjPtn

— Team Fortress: Source 2 (@TeamFortressS2) January 10, 2024