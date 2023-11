Valve prévoit de commercialiser un Steam Deck 2 dans deux ou trois ans

Le Steam Deck 2 de Valve sera "une mise à niveau de puissance de nouvelle génération".

Alors que Valve vient d’annoncer le Steam Deck OLED, une version définitive du Steam Deck de première génération, Bloomberg rapporte qu’un Steam Deck 2 est d’ores et déjà en préparation chez l’éditeur américain à l’origine de Half-Life, Counter-Strike et Team Fortress. S’il ne sera pas disponible avant au moins deux ou trois ans, le Steam Deck 2 bénéficiera d'”une mise à niveau de puissance de nouvelle génération”. Contrairement à de nombreuses expériences passées, Valve semble s’engager sur le long terme avec ce PC gaming au format console portable.

Les ventes du Steam Deck sont satisfaisantes pour Valve

Avec la sortie de la Steam Deck OLED cette semaine, Valve a réduit les prix des différents modèles du Steam Deck LCD, commercialisé en février 2022, et annonce avoir écoulé “plusieurs” millions d’exemplaires. La console portable de Valve, qui permet aux joueurs du monde entier de profiter de plusieurs jeux PC en déplacement, s’est avérée attrayante pour les adeptes du multitâche, les parents d’enfants en bas âge et les personnes se rendant au travail dans les transports.

Valve a écouté les joueurs pour le Steam Deck OLED

Selon Lawrence Yang, product designer chez Valve, le Steam Deck OLED a été inspiré par les retours des utilisateurs, qui ont été recueillis pendant des mois. La liste des suggestions des utilisateurs comprenait un meilleur écran et une plus grande autonomie de la batterie, ainsi que des améliorations moins spectaculaires, telles qu’un cordon d’alimentation plus long. La nouvelle console est également légèrement plus légère, plus silencieuse et plus froide que son prédécesseur. Enfin, si le Steam Deck OLED a les mêmes spécifications internes que le Steam Deck de l’année dernière, il offrira des images nettement améliorées grâce à son nouvel écran. Valve est persuadé que cette fois-ci, les contraintes d’approvisionnement qui ont affecté le Steam Deck original et entraîné des retards de plusieurs mois pour certains clients seront évitées.