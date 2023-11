Steam Deck OLED : “le Steam Deck de première génération définitive”

Valve dévoile le Steam Deck OLED, une nouvelle version de son PC gaming au format console portable.

Le Steam Deck de Valve se met à l’OLED pour proposer une image plus grande (entièrement conçu pour le jeu, contraste saisissant, clarté éclatante, gamme de couleurs étendue, noirs intenses, nouveau rendu des mouvements), une meilleure autonomie (30 à 50% supérieure à celle du Steam Deck LCD) et une connexion Wifi plus rapide (meilleure bande passante, latence plus faible) afin que les joueurs puissent profiter d’une ergonomie sans précédent et d’une expérience intuitive similaire à celle d’une console. Enfin, grâce à un ventilateur plus grand et à des composants thermiques améliorés, le Steam Deck OLED de Valve chauffe moins, tout en étant plus léger.

Le Steam Deck OLED sera commercialisé en deux modèles (512 Go et 1 To) à partir du 16 novembre prochain à 19h. Si les modèles 512 Go et 1 To du Steam Deck OLED seront respectivement vendus à 569 euros et 679 euros, les modèles 64 Go, 256 Go et 512 Go du Steam Deck LCD voient respectivement leur prix baisser à 369 euros, 419 euros et 449 euros. A noter qu’un Steam Deck OLED de 1 To dans un coloris fumée translucide est disponible en quantité limitée aux États-Unis et au Canada.

Les améliorations internes et externes du Steam Deck OLED

Général

Mise à jour de l’APU à 6 nm pour plus efficacité

Mise à jour de la mémoire à 6 400 MT/S afin d’améliorer la gestion de la latence et de l’autonomie`Augmentation de l’épaisseur du module thermique et de ses performances

Écran

La zone active a été étendue (7,4″ au lieu de 7″)

La fréquence de rafraichissement a été mise à jour et passe de 60Hz à 90Hz

La luminosité maximale a été modifiée et passe à 1 000 cd/m²

Le taux d’interrogation de l’écran tactile a été mis à jour et passe à 180Hz, la latence et la précision s’en sont trouvées améliorées

Wifi et Bluetooth

Mise à jour des modules Wifi et Bluetooth

Ajout de la compatibilité avec le Wifi 6E

Ajout de la compatibilité avec Bluetooth 5.3 pour la prise en charge des nouveaux codecs tels que aptX HD et aptX low-latency

Ajout d’une troisième antenne dans la partie supérieure de l’appareil pour améliorer les performances du Bluetooth, même quand il est posé sur la station d’accueil

Les contrôleurs Bluetooth peuvent maintenant sortir Steam Deck de l’état de veille

Audio

La réponse aux sons graves a été améliorée pour plus d’équilibre tonal

Le réseau de microphones intégrés peut désormais être utilisé en même temps que la prise casque de 3,5mm

Commandes

Ajustement de la forme et du matériel en haut des sticks analogiques pour une saisie plus ferme et une meilleure résistance à la poussière

Le matériel du manche du stick analogique a été ajusté afin d’améliorer les sensations avec le devant de l’étui et réduire l’usure

La fiabilité de la détection tactile du stick analogique a été améliorée

La réactivité et la sensibilité des gâchettes hautes ont été améliorées pour les basculements

Le taux de changement et les interactions diagonales de la croix directionnelle ont été ajustés

Les trackpads ont été repensés pour améliorer la fidélité et la détection des contours

La sensation et la précision des retours haptiques du trackpad ont été considérablement améliorées

Alimentation

La capacité de la batterie est passée de 40Wh à 50Wh

La composition chimique de la batterie a été améliorée pour un chargement plus rapide, de 20% à 80% en seulement 45 minutes

La LED de chargement a été remplacée par une LED WRGB

Il est maintenant possible d’allumer l’appareil dès sa sortie de l’emballage en appuyant longuement sur le bouton Marche/arrêt sans le brancher préalablement au secteur

Le cordon d’alimentation est maintenant plus long (1,5 m → 2,5 m)

Ajout du logo au bloc d’alimentation

Coque

Le poids total de l’appareil a été réduit à environ 640 grammes, soit à peu près 5% de moins que Steam Deck

Les vis du capot arrière s’insèrent maintenant dans des filetages métalliques

Les vis du capot arrière ont désormais des têtes Torx. Leur composition ainsi que certains aspects géométriques ont été modifiés pour réduire le risque de les endommager

Réduction du nombre de types de vis dans l’ensemble du système

Réduction du nombre d’étapes requises pour les réparations courantes

L’interrupteur des gâchettes hautes résiste mieux aux chutes

L’interrupteur des gâchettes hautes a été transféré sur la carte des joysticks pour faciliter sa réparation

La réparation ou le remplacement de l’écran ne nécessite plus d’enlever le capot arrière

Transport

Les modèles de 1 To du Steam Deck OLED, y compris ceux de l’édition limitée, sont livrés dans un nouvel étui de transport exclusif avec doublure amovible

Logiciel

Le microprogramme qui gère l’alimentation de la mémoire a été grandement amélioré

Ajout d’une prise en charge préliminaire de microprogrammes à code source ouvert pour le BIOS et le contrôleur embarqué

Temps de reprise amélioré d’environ 30%

Les caractéristiques techniques du Steam Deck OLED