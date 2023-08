Baldur’s Gate 3 : sortie confirmée sur Xbox, mais avec des concessions

Contrairement à la version Xbox Series X, Larian Studios abandonne la coopération en écran partagé de Baldur's Gate 3 pour la version Xbox Series S.

Alors que le portage de Baldur’s Gate 3 sur les consoles Xbox de Microsoft semblait fortement inquiéter Larian Studios au point de ne pas pouvoir communiquer une période de lancement à cause de divers problèmes techniques, le studio belge a finalement décidé de faire certaines concessions pour qu’un public plus large puisse découvrir le CRPG se déroulant dans l’univers de fiction médiéval-fantastique des Royaumes oubliés, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons :

Nous avons trouvé une solution qui nous permettra de sortir Baldur’s Gate 3 sur Xbox dans le courant de l’année, chose sur laquelle nous étions en train de travailler depuis un bon moment. Toutes les améliorations seront présentes, avec la coopération en écran partagé sur Xbox Series X. En revanche, la Xbox Series S ne proposera pas de coopération en écran partagé, mais inclura aussi la progression cross-save avec Steam.

Un succès titanesque pour Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 est le fruit de nombreuses années de travail acharné dont les autres studios ne disposent pas souvent pour leurs projets. Baldur’s Gate 3 mérite d’être considéré comme l’un des meilleurs RPG de tous les temps, mais l’ampleur du jeu ne doit pas fausser les attentes générales. Les comparaisons anodines avec d’autres titres sont une bonne chose, car elles permettent à l’industrie d’apprendre et de se développer, mais l’ombre de Baldur’s Gate 3 ne devrait jamais être si grande qu’elle affecte radicalement d’autres studios et leurs futurs jeux.

À son apogée, Baldur’s Gate 3 a culminé à plus de 875.000 joueurs simultanés sur PC via Steam, une statistique qui ne peut être négligée et qui témoigne de la qualité de ce jeu. Baldur’s Gate 3 continuera de battre des records et d’étouffer les attentes, ce qui, dans un monde idéal, devrait contribuer à la croissance et à l’expansion de l’industrie. La sortie sur PS5 prévue pour le 6 septembre prochain va indéniablement faire passer Larian Studios dans une autre dimension, en plus d’être un véritable concurrent de Starfield, l’exclusivité Microsoft créée par Bethesda.