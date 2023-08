Baldur’s Gate 3 sort sur PC après trois ans d’accès anticipé

La version complète de Baldur's Gate 3 est officiellement disponible sur PC via Steam, GOG et Nvidia GeForce Now.

Swen Vincke, directeur de Larian Studios, se réjouit du lancement de Baldur’s Gate 3 :

Pendant plus de six ans, plus de 400 d’entre nous ont mis leur cœur à l’ouvrage, aidés par plus de 2,5 millions de joueurs de l’accès anticipé qui ont passé d’innombrables heures à nous faire part de leurs retours. ​Le résultat est un univers magnifique et riche où vous pouvez échapper à vos soucis du quotidien, vivre des aventures merveilleuses, et faire de nombreuses et passionnantes rencontres. C’est un endroit où votre identité et vos choix ont un impact, où des surprises se trouvent à chaque coin de rue et où vos actions sont vraiment récompensées. Je suis très fier de ce que notre équipe a accompli et j’espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir ce que nous avons préparé pour vous.

Larian Studios célèbre le lancement de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 se déroule dans les Royaumes Oubliés, un monde emblématique rempli de mystères et de légendes basé sur un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Tout commence alors que des météores portant un parasite inconnu tombent du ciel et infectent les habitants, déclenchant une série d’événements catastrophiques. Les joueurs incarnent un héros marqué par cette étrange infection et sont entraînés dans un voyage périlleux pour découvrir les origines de cette invasion. Ils feront face à des dieux, des monstres et des choix moraux cruciaux qui façonneront le destin du monde tout au long de cette quête riche en personnages fascinants et en récits captivants.

Baldur’s Gate 3 sortira également sur PS5 et Mac à la rentrée. Si d’autres plateformes seront annoncées dès que possible, Larian Studios rencontre encore des difficultés pour porter le CRPG sur Xbox Series X et Xbox Series S.