Baldur’s Gate 3 : de l’avance sur PC, mais du retard sur PS5

Le troisième opus du célèbre CRPG a encore besoin d'être peaufiné sur la console de Sony Interactive Entertainment pour atteindre un niveau technique à la hauteur des ambitions de Larian Studios.

Larian Studios annonce que Baldur’s Gate 3 sortira le 3 août prochain sur PC, soit avec près d’un mois d’avance, et le 6 septembre prochain sur PS5, soit une semaine plus tard que la date de sortie précédemment annoncée, à savoir le 31 août 2023.

Swen Vincke, CEO et directeur créatif de Larian Studios, a déclaré :

Nous avons entrepris de créer un jeu qui récompenserait la créativité des joueurs et donnerait véritablement vie à Dungeons & Dragons d’une manière cinématographique tout en explorant l’étendue et la profondeur que les RPG peuvent offrir. Baldur’s Gate 3 est devenu un jeu tentaculaire qui ne cesse de surprendre, et je suis très fier de l’équipe. Nous n’aurions pas pu faire cela sans les retours de l’accès anticipé, mais c’est fou de penser que pendant tout ce temps, les joueurs ont découvert moins d’un quart de ce que le titre a à offrir. J’ai hâte d’entendre les histoires que nos joueurs raconteront lorsque le jeu complet sortira. Il est temps de rassembler votre groupe.