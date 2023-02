Baldur’s Gate 3 sortira sur PS5 en exclusivité console

Larian Studios annonce un portage PS5 de Baldur’s Gate 3 avec la prise en charge des manettes et du co-op sur écran partagé.

En accès anticipé depuis octobre 2020, Baldur’s Gate 3 va enfin voir le bout tunnel d’ici la fin de l’été sur PC et Mac, mais également sur la PS5 de Sony Interactive Entertainment. Alors qu’il ne prenait en charge que la souris et le clavier, Larian Studios promet une prise en charge complète des manettes au lancement du CRPG. De plus, la version console permettra de jouer jusqu’à deux joueurs en mode co-op sur le même écran ou de jouer en ligne jusqu’à quatre joueurs.

Baldur’s Gate 3 et ses différentes éditions

Tous les joueurs de l’accès anticipé sur PC (y compris ceux qui achètent le jeu d’ici sa sortie) recevront automatiquement la mise à niveau de l’Édition Deluxe.

Baldur’s Gate 3 – Édition Deluxe (format numérique)

Un pack de chansons de barde jouables

Un pack d’objets inspirés de Divinity : Original Sin II comprenant le Masque de Métamorphose, la Cape du Prince Rouge, le Lutte du Barde Merryweather, l’Aiguille du Hors-la-loi Solitaire, le Bicorne du Monstre des Mers et les Peintures de Rivellon

Une apparence de dé en jeu exclusive

Un sac d’aventure contenant des ressources pour bien commencer votre aventure

La possibilité de télécharger la bande-son originale de Baldur’s Gate 3, un artbook et des feuilles de personnages

72 heures d’accès anticipé à l’Acte I de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – Édition Collector

Une page d’autocollants personnalisés

Un diorama de bataille de 25 cm mettant en scène un Flagelleur Mental contre un Drow

Un artbook relié de 160 pages

Une carte en tissu de Faerûn

Une série de feuilles de personnages de type Origine s’inspirant de l’univers Donjons et Dragons

Un porte-clé en métal en forme de larve

Un pack de boosters pour Magic : L’Assemblée

Un dé à 20 faces en métal à la gravure personnalisée, complété par une version en jeu

Un certificat d’authenticité

Bonus précommande : un exemplaire numérique de l’Édition Deluxe de Baldur’s Gate 3

Un trailer pour Baldur’s Gate 3

Prévu pour le 31 août prochain sur PS5, PC et Mac, Baldur’s Gate 3 se présente comme un RPG au style cinématique de nouvelle génération qui se situe dans les Royaumes Oubliés.