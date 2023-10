Netflix va transformer davantage de ses séries en jeux vidéo. Le géant du streaming est bien décidé à peser sur le marché du jeu mobile.

Netflix se prépare à s’étendre encore sur le marché du jeu mobile. Bientôt, les abonnés pourront voir davantage de séries Netflix transformées en jeux mobiles, si l’on en croit un rapport de The Wall Street Journal, comme Squid Game et Mercredi.

Netflix va transformer davantage de ses séries en jeux vidéo

Bien que le jeu mobile ne soit pas totalement nouveau pour Netflix, cette branche tente toujours de trouver sa place dans le business model de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’app Netflix invite les utilisateurs à télécharger et à jouer à des jeux comme Exploding Kittens: The Game ou Ghost Detective sur l’app store. Mais à terme, les abonnés Netflix pourront jouer à ces jeux directement sur leur smart TV et ordinateur. Cette nouvelle percée dans le jeu vidéo par le géant du streaming fait suite au lancement récent d’une app de manette pour les appareils iOS qui permet aux joueurs d’utiliser leur téléphone comme manette sur un téléviseur appairé.

Depuis le début, Netflix n’a jamais fait payer pour ses jeux. Pour y jouer sur son téléphone, il suffit d’un abonnement au service de streaming. Et même si l’on ne sait si cela changera ou non dans le futur, le fait que Netflix s’attèle à réaliser des jeux basés sur ses séries les plus populaires pourrait aider à préserver l’intérêt, notamment pendant l’attente entre les saisons. Ce pari sur les super-consommateurs pourrait aussi conduire l’entreprise à acheter sa place dans le jeu vidéo.

Le géant du streaming est bien décidé à peser sur le marché du jeu mobile

À l’heure actuelle, Netflix offre plus de 70 jeux sur sa plateforme et ce chiffre devrait considérablement augmenter d’ici à la fin de l’année. Toujours selon le WSJ, Netflix continuera par ailleurs de proposer des jeux sans rapport avec ses licences comme le Classic Solitaire.

Cela fait moins de deux ans que l’entreprise s’est lancée dans le jeu mobile et Netflix compte déjà sur le marché des indépendants. L’entreprise tient sa parole sur le développement de jeux. Netflix Stories: Love is Blind est un jeu interactif basé sur la série de téléréalité sorti le mois dernier. Et cela ne fait que commencer.