Netflix lance une app manette de jeu pour l’iPhone

Netflix continue d’investir sur le marché du jeu vidéo. Le géant du streaming vient de lancer une application manette de jeu pour les appareils iOS. L’app, baptisée sobrement “Netflix Game Controller”, vous permet d’utiliser votre smartphone ou tablette comme manette de jeu une fois l’appareil appairé au téléviseur. Ceci vous permettra de jouer aux jeux disponibles via le service Netflix sur votre TV en contrôlant le tout avec votre appareil mobile.

Bien que l’app soit effectivement disponible au téléchargement dès à présent, c’est à peu près tout ce que Netflix a à proposer à ce stade. Par exemple, nous ne savons pas quels jeux seront compatibles et nous n’avons aucun détail concernant le processus d’appairage. Nous ne savons pas non plus si une version Android verra le jour et encore moins quand celle-ci sera disponible sur Google Play. La description de l’app sur l’App Store laisse simplement entrevoir que la fonction principale arrivera “bientôt sur Netflix”.

Cela n’a, en tous les cas, rien d’une énorme surprise, étant donné la croissance rapide de l’entreprise en tant qu’éditeur indépendant. Netflix Games a publié ou supervisé environ 70 titres ces deux dernières années, certains d’entre eux étant accessibles via l’app de streaming Netflix, d’autres sur les appareils mobiles et autres consoles. Et certains titres sont vraiment très intéressants, comme Oxenfree II: Lost Signals qui a été acclamé par les critiques. Le développeur d’Oxenfree, Night School, est d’ailleurs devenu le premier studio maison de Netflix.

D’autres titres arriveront bientôt sur la plateforme Netflix. On pense notamment à Storytellers, Paper Trail ou encore la série Monument Valley. Il y a aussi un jeu Assassin’s Creed en préparation, ainsi qu’un portage du jeu mobile LEGO: Legacy Heroes Unboxed. Vous devriez donc très probablement pouvoir utiliser cette app manette pour jouer à certains de ces jeux. Pour l’heure, l’entreprise se refuse à tout commentaire. À suivre !