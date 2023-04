Oxenfree 2 : Lost Signals, le thriller surnaturel de Night School Studio et Netflix

Les événements d'Oxenfree 2 : Lost Signals se déroulent cinq ans après ceux d'Oxenfree.

Dans Oxenfree 2 : Lost Signals, Riley retourne à Camena, sa ville natale, pour faire des recherches sur d’étranges ondes électromagnétiques. Elle découvre rapidement une longue histoire d’événements spectraux sur l’île d’Edwards, voisine, et se retrouve mêlée à un mystère surnaturel et effrayant.

Réglez la radio pour communiquer avec des êtres surnaturels et manipuler le monde qui vous entoure. Et méfiez-vous d’une secte obscure qui tente d’ouvrir un portail modifiant la réalité. Tout en explorant la ville, utilisez le nouveau système de conversation par talkie-walkie pour entrer en contact avec les habitants.

📻 Spend the summer in Camena. Don't forget your radio. 🔺 OXENFREE II: Lost Signals is available July 12th, 2023 on Nintendo Switch, PS5, PS4, Steam, and on Netflix. — Night School Studio (@nightschoolers) April 19, 2023

Sean Krankel, cofondateur et directeur de Night School Studio, a déclaré :

Avec Oxenfree 2, nous voulions puiser dans l’essence et le monde qui ont rendu le premier jeu si spécial, tout en plongeant les joueurs dans une toute nouvelle histoire avec des enjeux encore plus importants. Lost Signals a été un travail de cœur et nous sommes impatients que les joueurs incarnent Riley, la façonnent à travers des choix qui changent le cours sa vie et surmontent des défis surnaturels qui menacent son avenir.

Un trailer pour Oxenfree 2 : Lost Signals

Oxenfree 2 : Lost Signals sortira le 12 juillet prochain sur PS5, PS4, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac via Steam. Une interface et des sous-titres localisés pour le français, l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois (simplifié), le chinois (traditionnel), le coréen, l’espagnol, le croate, le danois, le finnois, le grec, l’hébreu, l’hindi, le hongrois, l’indonésien, l’italien, le japonais, le malais, le norvégien Bokmål, le néerlandais, le polonais, le portugais (Brésil), le portugais, le roumain, le suédois, le tchèque, le turc, l’ukrainien et le vietnamien seront proposés dès le lancement.

A noter que tous les abonnés Netflix sur iOS et Android pourront jouer gratuitement à Oxenfree 2 : Lost Signals.