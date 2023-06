Le Microsoft PC Game Pass arrive sur le service NVIDIA GeForce Now. Cela permettra-t-il de convaincre les régulateurs ?

Les abonnés Microsoft Game Pass pourront bientôt streamer leurs jeux PC sur NVIDIA GeForce Now, suite à l’annonce d’un partenariat entre les deux entreprises. “Cela permettra de profiter du catalogue du PC Game Pass sur n’importe quel appareil compatible GeForce Now, comme des PC, Mac, Chromebook avec des configurations modestes, ou des appareils mobiles, TV et autre, et nous allons déployer cela dans les mois à venir”, déclarait Microsoft un post sur son blog.

Tout le catalogue n’est pas concerné, les abonnés GeForce Now n’auront accès qu’à “certains jeux PC” de la bibliothèque, précise cependant l’entreprise. Quoi qu’il en soit, elle donnera accès aux abonnés PC Game Pass un accès à ce qu’elle qualifie de “choix enthousiaste pour le streaming de jeux” grâce aux hautes performances offertes par les dernières cartes NVIDIA RTX 4080.

Précédemment, les entreprises avaient annoncé que le Microsoft Store allait arriver sur GeForce Now pour les achats. De plus, des jeux Xbox sont déjà disponibles sur GeForce Now, à commencer par l’arrivée de l’exclusivité Xbox Gears 5 le mois dernier.

En février, Microsoft et NVIDIA signaient un accord de 10 ans pour proposer des jeux sur le service GeForce Now, y compris des titres d’Activision Blizzard comme la licence Call of Duty. Microsoft avait aussi signé un accord avec le fournisseur de cloud gaming espagnol Nware en avril ainsi que des accords avec Nintendo, Steam, NVIDIA, Boosteroid, Ubitus et EE pour rendre disponibles ses jeux sur les plateformes de ces différents acteurs.

Cela permettra-t-il de convaincre les régulateurs ?

La majorité de ces accords ont été mis en place alors que la possible acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft était étudiée à la loupe par les régulateurs d’Europe, des États-Unis et d’ailleurs. Depuis lors, cependant, les régulateurs du Royaume-Uni ont bloqué la signature par crainte concernant le cloud, arguant que cela donnerait à Microsoft “une motivation à ne pas proposer les jeux [d’Activision Blizzard] aux concurrents et à affaiblir de manière substantielle la concurrence sur ce marché en forte croissance.”

Aujourd’hui, avec l’annonce de l’arrivée de l’abonnement PC Game Pass sur GeForce Now, le géant américain pense toujours pouvoir rallier les régulateurs à sa cause.