Microsoft propose certains de ses jeux sur GeForce Now pour plaire aux régulateurs

Microsoft a signé un accord de 10 ans avec NVIDIA pour proposer des jeux Xbox sur le service de streaming GeForce Now. Le président de l’entreprise, Brad Smith, a fait cette annonce durant une conférence de presse donnée à Bruxelles au cours de laquelle lui, le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan, le directeur d’Activision Blizzard Bobby Kotick et d’autres grandes figures de l’industrie participaient à une audition de la Commission Européenne au sujet de la proposition de rachat par Microsoft d’Activision Blizzard.

Brad Smith déclarait que, si cette acquisition devait aboutir, des jeux Activision Blizzard comme Call of Duty seront aussi disponibles sur GeForce Now. L’éditeur avait retiré ses jeux du service de cloud gaming en 2020. L’annonce pour GeForce Now de Brad Smith est survenue quelques heures seulement après qu’il a confirmé que Microsoft proposera des jeux Xbox sur des plateformes Nintendo comme la Switch, suite à un accord de 10 ans là aussi, ainsi que des titres Activision Blizzard, si l’acquisition aboutit. NVIDIA est donc désormais un fervent défenseur de cet accord, toujours selon Brad Smith.

“Xbox reste engagé à donner aux gens davantage de choix et à trouver comment aller plus loin dans le jeu”, déclarait le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dans un communiqué. “Ce partenariat aidera à faire croître le catalogue de titres de NVIDIA pour inclure des références comme Call of Duty, tout en donnant aux développeurs davantage d’options pour proposer des jeux en streaming. Nous sommes ravis d’offrir plus de moyens aux joueurs de jouer aux jeux qu’ils adorent.”

Les utilisateurs devront acheter des copies des jeux depuis les stores Xbox PC, Steam ou Epic Games pour pouvoir en profiter sur GeForce Now. Nul ne sait quand, précisément, ces jeux Xbox seront disponibles via le service qui compte déjà plus de 25 millions d’utilisateurs. Ceci étant dit, NVIDIA déclarait que, avec Microsoft, ils vont commencer à “travailler immédiatement à intégrer les jeux Xbox PC dans GeForce Now.”

Cet accord offrira aux joueurs un autre moyen de profiter des jeux Microsoft depuis le cloud, où qu’ils soient, si tant est qu’ils aient une connexion internet suffisante, évidemment. Actuellement, Xbox Cloud Gaming (qui nécessite un abonnement Game Pass Ultimate) est l’option principale pour ce faire. Cet accord avec NVIDIA est une tentative de Microsoft de répondre aux craintes des régulateurs autour de cette acquisition d’Activision en montrant que Xbox Cloud Gaming ne deviendra pas la seule et unique manière de profiter de ses jeux.

Il y a quelques jours, le régulateur de la concurrence britannique déclarait que cette proposition d’acquisition à 68,7 milliards de dollars pourrait “faire baisser considérablement la concurrence sur le marché des consoles de jeu vidéo” et “impacter les joueurs britanniques”. La Competition and Markets Authority a découvert que Microsoft représente déjà 60 à 70 % de parts du marché du cloud gaming et, si cet accord doit être finalisé, cela “renforcerait sa position déjà très forte”. En décembre, la Federal Trade Commission des États-Unis avait décidé d’empêcher cette acquisition.