Activision : dix ans de Call of Duty chez Nintendo

L'éditeur américain Microsoft souhaite proposer la licence Call of Duty sur les consoles Nintendo pendant dix ans.

Alors que la Commission européenne s’entretient en ce moment même avec Microsoft dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de l’industrie vidéoludique, afin d’avoir de réels arguments sur une potentielle concurrence déloyale qui inquiète Sony, Google, Nvidia ainsi que d’autres géants de la tech et du divertissement, la firme de Redmond apaise stratégiquement les craintes de la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni, la CE de l’Union européenne ou encore la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis en affirmant que Call of Duty sera disponible sur les consoles Nintendo pendant dix ans.

Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré :

Microsoft et Nintendo ont maintenant négocié et signé un accord juridique de dix ans afin de proposer Call of Duty aux joueurs Nintendo – le même jour que sur Xbox, avec une parité totale des fonctionnalités et du contenu – afin qu’ils puissent vivre Call of Duty comme les joueurs Xbox et PlayStation. Nous nous engageons à fournir à long terme un accès égal à Call of Duty aux autres plates-formes de jeu, apportant ainsi plus de choix à plus de joueurs et plus de concurrence sur le marché du jeu. Cela fait partie de notre engagement à proposer les jeux Xbox et les titres d’Activision comme Call of Duty à un plus grand nombre de joueurs sur davantage de plateformes.