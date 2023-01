Activision Blizzard : l’antitrust de l’UE va adresser un avertissement à Microsoft

Microsoft se heurte à un nouvel obstacle pour mener à bien l'acquisition d'Activision Blizzard.

À l’issue de son enquête approfondie, dont la date limite de décision est fixée au 11 avril prochain, la Commission européenne a décidé de transmettre à Microsoft, dans les semaines à venir, une communication des griefs exposant ses préoccupations concernant le rachat d’Activision Blizzard.

Microsoft faces EU antitrust warning over Activision deal – sources https://t.co/IQWSm84IbT pic.twitter.com/S9mO1ix2Iq

Les régulateurs américains et britanniques ont également fait part de leurs inquiétudes pour l’avenir de l’industrie vidéoludique au point que la Federal Trade Commission américaine a intenté une action en justice pour bloquer l’opération estimée à 69 milliards de dollars.

Si l’on s’attendait à ce que Microsoft propose des mesures correctives aux régulateurs de la Commission européenne dans le but d’éviter une procédure d’inculpation et de réduire la durée du processus réglementaire, le responsable de l’application des règles en matière de concurrence dans l’Union européenne ne devrait pas être ouvert à des mesures correctives sans avoir préalablement envoyé son rapport d’inculpation, bien que des discussions informelles sur des concessions soient en cours.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré :

Nous continuons à travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché. Notre objectif est d’offrir plus de jeux à plus de gens, et cet accord nous permettra d’atteindre cet objectif.