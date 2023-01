Le service de streaming de jeux NVIDIA GeForce Now arrive dans les voitures

NVIDIA annonce l'arrivée prochaine de son service GeForce Now dans les voitures. Le streaming de jeux vidéo sera bientôt vraiment disponible partout.

Vous aurez bientôt accès à un énorme catalogue de jeux vidéo PC dans votre voiture sans devoir acheter une Tesla. NVIDIA vient en effet d’annoncer l’arrivée de son service de streaming GeForce Now dans les voitures via la plateforme Drive de l’entreprise. Ce déploiement permettra d’accéder à des titres comme Cyberpunk 2077 sur l’écran du tableau de bord lorsque la voiture est en charge ou garée, ou n’importe quand depuis un siège à l’arrière. Voilà qui pourrait être très utile pour les vacances.

L’option cloud gaming a déjà plu à de grands constructeurs, comme le groupe Hyundai (y compris Genesis et Kia), Polestar et le chinois BYD. NVIDIA n’a pas communiqué de date quant à l’arrivée de GeForce Now dans les voitures, mais l’entreprise précisait que BYD proposerait des voitures avec Drive Hyperion durant le premier semestre de cette année. Le SUV Polestar 3, bâti, lui, sur Drive Orin, arrivera à la fin de cette année 2023.

Le client GeForce Now embarqué dans les voitures fonctionne sur Android et sur les systèmes d’infodivertissement basés sur le web. Le service de NVIDIA propose un catalogue de 1 500 jeux, plus de 1 000 d’entre eux étant jouables avec des manettes. Bien que la plupart des titres de cette sélection soit payante, il y a des options gratuites, comme Destiny 2 ou Fortnite.

Et comme avec d’autres services de streaming de jeux vidéo, la facture peut être assez élevée selon l’offre. Si le forfait basique de GeForce Now est gratuit, vous pouvez débourser jusqu’à 200 $ par an pour profiter de l’expérience la plus complète, et ce, sans compter le prix des jeux en eux-mêmes. Parfois, cependant, c’est une option plus censée que d’acheter une console portable ou une tablette. Vous n’avez qu’à payer pour l’offre haut de gamme quand vous comptez vraiment l’utiliser, pendant les vacances, par exemple.