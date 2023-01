Les spécifications et tarif de la NVIDIA RTX 4070 Ti déjà connus ?

La carte graphique NVIDIA RTX 4070 Ti fait parler d'elle. Spécifications et tarif sont désormais connus (ou presque).

NVIDIA devrait officialiser sa carte graphique GeForce RTX 4070 Ti durant le CES la semaine prochaine, mais les spécifications de la bête ont déjà fuité. Et grâce à de nouvelles informations, nous avons aujourd’hui désormais une idée assez précise du tarif de ce GPU.

La carte graphique NVIDIA RTX 4070 Ti fait parler d’elle

La RTX 4070 Ti devrait embarquer pas moins de 12 Go de mémoire GDDR6X, avec 7 680 cœurs Cuda qui peuvent être boostés jusqu’à 2,61 GHz, comme l’explique Tom’s Hardware. NVIDIA s’attend ainsi à ce que cette carte puisse fournir un jeu en 4K jusqu’à 240 Hz ou en 8K à 60 Hz avec les options DSC et HDR activées. La marque avait affirmé plus tôt que la RTX 4070 Ti offrirait des performances environ 3,5 fois supérieures à celles de la RTX 3080 12 Go dans Cyberpunk 2077 lorsque le nouveau mode RT Overdrive était activé.

Tout le monde était convaincu que cette dernière carte serait principalement une version renommée de la RTX 4080 12 Go. En octobre, NVIDIA avait changé ses plans quant à la commercialisation de ce modèle et laissait entendre qu’elle allait renommer le GPU.

Spécifications et tarif sont désormais connus (ou presque)

Dans le même temps, des rumeurs indiquent que NVIDIA vendra la RTX 4070 Ti au tarif de 799 $. L’on pensait jusqu’à présent que la facture serait de 899 $, mais NVIDIA pourrait avoir choisi de diminuer le prix après que les États-Unis ont reporté les frais de douane – lesquels devraient être de nouveau en place le 1er janvier -. En se basant sur les performances attendues de cette RTX 4070 Ti, Wccftech a découvert que, sur un ratio teraflop-dollar, le GPU offrira 97 % de la proposition de valeur de la RTX 4090 à 1 599 $.

Nous devrions en tous les cas connaître tous les détails de cette RTX 4070 Ti, peut-être même la date de disponibilité, dans les prochains jours. NVIDIA a prévu une édition CES de son événement GeForce Beyond le 3 janvier à 17 h (heure française).