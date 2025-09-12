Amazon préparerait le lancement de lunettes AR pour rivaliser avec Meta dès l’an prochain

Amazon préparerait le lancement de ses propres lunettes de réalité augmentée dès l’an prochain, selon des sources proches du dossier. Le géant du e-commerce entend ainsi rivaliser directement avec Meta sur ce marché technologique en pleine expansion.

Le marché des lunettes intelligentes en pleine effervescence

Au cours des dernières années, le secteur des lunettes intelligentes connaît un regain d’intérêt marqué. Après l’échec commercial retentissant des Google Glass, la décennie écoulée semblait avoir mis entre parenthèses ce rêve technologique. Pourtant, depuis peu, la donne change : plusieurs acteurs majeurs, à commencer par Meta, multiplient les annonces et prototypes. À l’approche de l’événement Meta Connect, la société serait sur le point de présenter ses nouvelles Hypernova AR glasses, symbole d’une offensive renouvelée sur ce segment.

L’offensive discrète, mais ambitieuse d’Amazon

Mais voilà qu’un autre géant se prépare à entrer dans l’arène. Selon une enquête relayée par The Information, Amazon développerait en coulisses non pas un, mais deux modèles distincts de lunettes à réalité augmentée (AR). Un premier modèle viserait un public professionnel très ciblé : les chauffeurs-livreurs de la firme. Ces derniers pourraient bénéficier d’indications affichées directement dans leurs verres afin d’optimiser la livraison des colis. Le second prototype, baptisé en interne Jayhawk, ambitionnerait quant à lui de séduire le grand public grâce à une caméra intégrée, des microphones, des haut-parleurs et un écran couleur incorporé dans l’une des lentilles.

Les premières indiscrétions techniques évoquent une collaboration avec Meta-Bounds, société chinoise connue pour avoir conçu les Meizu StarV — lesquelles restent toutefois cantonnées au marché asiatique.

Poussée concurrentielle et course à l’innovation

Il faut dire que la concurrence s’annonce féroce. Si Meta détient actuellement une position dominante via son alliance avec Ray Ban – dont les célèbres Ray Ban Meta – elle n’est pas seule à vouloir imposer sa vision du futur connecté. Des produits comme les Viture Luma Pro ou les Rokid Air Lite témoignent déjà du dynamisme de ce marché en mutation.

En parallèle, citons quelques projets majeurs en développement :

Snap , qui prévoit de lancer ses Spectacles nouvelle génération dès 2026 avec intégration d’IA;

, qui prévoit de lancer ses Spectacles nouvelle génération dès 2026 avec intégration d’IA; Google , qui s’associe à Xreal pour le Project Aura sous Android XR;

, qui s’associe à Xreal pour le Project Aura sous Android XR; Samsung, dont les rumeurs évoquent le lancement prochain du projet Haean équipé du chipset Qualcomm AR1.

L’année charnière qui s’annonce pour la réalité augmentée portable

2026 pourrait bien marquer un tournant décisif pour ces technologies portées au quotidien. Alors que certaines grandes marques préparent activement leur offensive – sans oublier le mystère entretenu par Apple autour de ses futures Apple Glasses attendues pour 2027 –, il est manifeste que la bataille ne fait que commencer.

Entre usages professionnels ciblés et promesses grand public, cette nouvelle génération de lunettes AR traduit autant une course technologique qu’une véritable reconfiguration des usages numériques quotidiens. Les prochains mois diront si ces ambitions sauront franchir le cap du concept pour s’imposer… sur nos nez.