Lunettes connectées « Celeste » de Meta : un prix abordable et un bracelet innovant en perspective

Les lunettes connectées « Celeste » de Meta, accompagnées d’un bracelet intelligent, pourraient finalement être proposées à un prix plus accessible que prévu. Voici un point sur les informations connues à ce jour concernant ces nouveaux appareils prometteurs.

Tl;dr Nouvelles lunettes connectées Meta à moins de 800 $.

Lancement attendu lors du Meta Connect 2025.

Fonctionnalités avancées : affichage HUD, bracelet sEMG inclus.

Meta prépare des lunettes connectées innovantes

Les ambitions de Meta sur le marché des lunettes intelligentes prennent une nouvelle tournure. Des fuites récentes révèlent l’arrivée imminente des modèles baptisés Celeste, équipés d’un affichage tête haute (HUD) intégré et d’un bracelet innovant, connu sous le nom de code Ceres. Un élément attire particulièrement l’attention : leur prix, désormais bien inférieur aux premières rumeurs.

Un positionnement tarifaire stratégique

Jusqu’ici, il se murmurait que ces prochaines lunettes, aussi désignées par le code « Hypernova », dépasseraient les 1 300 $ – un seuil déjà exploré par d’autres produits ambitieux mais peu populaires. Mais selon le journaliste spécialisé Mark Gurman, la version finale pourrait avoisiner les 800 $, bracelet sEMG inclus. En comparaison, les récentes lunettes Oakley Meta HSTN, lancées à 499 $, apparaissent plus accessibles, mais moins équipées côté fonctionnalités. Ce positionnement permettrait donc à Meta de viser large, tout en restant compétitif face à une concurrence grandissante.

Lancement imminent lors du Meta Connect 2025 ?

L’attente touche à sa fin : la présentation officielle des lunettes Celeste est pressentie pour le prochain événement Meta Connect, prévu le 17 septembre 2025. D’après plusieurs sources concordantes, les précommandes devraient suivre rapidement et les premières expéditions pourraient débuter dès octobre. Une stratégie qui témoigne de la volonté de l’entreprise d’imposer ses standards technologiques.

Périmètre technique et perspectives du marché

La montée en gamme des lunettes connectées se confirme avec l’intégration d’une caméra embarquée, d’un écran monoculaire sur la lentille droite et du fameux bracelet sEMG – autant de technologies qui élargissent leurs usages potentiels. Si l’on regarde les prix des modèles concurrents – entre 269 $ et 649 $, voire jusqu’à 499 $ pour la dernière Viture Luma Pro –, la proposition de Meta, même à 800 $, reste audacieuse, mais cohérente au vu des nouveautés annoncées.

Toutefois, la question demeure : ce mélange inédit d’innovation et de style séduira-t-il vraiment le public ? L’affichage HUD rappellerait celui des Even Realities G1 plus que la « vraie » spatialisation offerte par les lunettes Orion. L’adoption dépendra donc autant du prix que du ressenti utilisateur… une équation que seuls les premiers tests viendront résoudre.

Pour clarifier les principaux atouts attendus :

Affichage tête haute interactif (HUD)

Contrôle gestuel via bracelet sEMG

Baisse significative du prix face aux rumeurs initiales

Entre prudence et enthousiasme, l’écosystème des lunettes connectées s’apprête peut-être à accueillir un nouveau leader.