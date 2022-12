Ne passez pas à côté de cette mise à jour gratuite de NVIDIA pour le jeu Portal

NVIDIA propose une énorme mise à jour graphique au jeu culte Portal. Portal with RTX est à tester d'urgence tant le résultat est époustouflant.

Lorsque Valve lançait Portal en 2007, c’était une vraie révélation. Les critiques et les joueurs vantaient le jeu pour son gameplay si innovant, l’esprit pince-sans-rire de GLaDOS (l’intelligence artificielle qui vous contrarie durant votre mission) et son approche unique de la narration. Mais 2007 est une date qui remonte à loin aujourd’hui. Si ce gameplay fonctionne encore 15 ans plus tard, ce n’est pas le cas des graphismes. Fort heureusement, voici qu’arrive une mise à jour graphique, totalement gratuite qui plus est.

NVIDIA propose une énorme mise à jour graphique au jeu culte Portal

Portal with RTX est une réinterprétation de 2022 des graphismes originaux de Portal. Le jeu utilise l’outil de NVIDIA RTX Remix, qui a permis de proposer des mises à jour similaires pour Quake II et Minecraft. Portal gagne ainsi le ray-tracing, pour des environnements très détaillés et avec un éclairage dynamique. La lumière vient ainsi rebondir et interagir avec chaque surface dans le jeu. Ces dernières sont d’ailleurs très détaillées – sols, murs, plafonds – avec des textures très riches et réalistes.

Mais il n’y a pas que le ray-tracing dans ce Portal with RTX. NVIDIA a aussi reconstruit les textures et les modèles de zéro. Tout, des portails à votre arme, a un look totalement moderne. La différence est flagrante, c’est le jour et la nuit, de quoi donner l’impression que ce jeu vieux de 15 ans est sorti en même temps que God of War Ragnarök ou Elden Ring.

Portal with RTX est à tester d’urgence tant le résultat est époustouflant

L’un des aspects très intéressants du Portal original, c’est qu’il tourne sur n’importe quelle machine ou presque. Ce n’est malheureusement, et logiquement, pas le cas pour Portal with RTX. Pour pouvoir en profiter en 1080p 30 fps, NVIDIA recommande, au minimum, une RTX 3060 avec DLSS 2. Pour jouer à 60 fps, il faut une RTX 3080 avec DLSS 2. Et pour la 4K à 60 fps, vous devrez avoir une RTX 4080 avec DLSS 3, 16 Go de VRAM et 32 Go de RAM, rien que ça !

Toujours est-il que ce ne sont là que des recommandations. La mise à jour reste gratuite à toutes celles et ceux qui ont acheté Portal sur PC. À tester sur votre machine, vous verrez.