NVIDIA annule sa carte graphique GeForce RTX 4080 12 Go juste avant son lancement commercial.

Si vous ne compreniez pas pourquoi NVIDIA avait lancé deux cartes GeForce RTX 4080 avec des capacités très différentes, vous n’étiez pas seul. NVIDIA a pris la décision de retirer sa RTX 4080 12 Go pour cette raison. Bien que le fondeur soit toujours convaincu que la version 12 Go est une très bonne carte graphique, il explique que le modèle avec des spécifications plus faible n’a pas “un bon nom”. L’entreprise n’a pas précisé si elle comptait relancer cette carte, ni comment, et n’a pas communiqué davantage sur le sujet.

NVIDIA annule sa carte graphique GeForce RTX 4080 12 Go

La RTX 4080 16 Go est toujours prévue pour le 16 novembre prochain, au tarif de 1 199 $ pour la Founders Edition de NVIDIA. Cela fait augmenter le ticket d’entrée pour la gamme RTX 40. Mais ce n’est pas aussi mauvais qu’on pourrait le penser. L’édition 12 Go devait être proposée à partir de 899 $, mais sa dépendance avec les fabricants tiers aurait très probablement fait grimper les prix.

juste avant son lancement commercial

Par ailleurs, les différences allaient en réalité au-delà de la quantité de RAM. Si le modèle 12 Go dispose de 7 680 cœurs CUDA et un bus mémoire de 192 bits, le 16 Go en a 9 728 avec un bus 256 bits. Vous auriez donc un GPU bien plus moins rapide avec le modèle 12 Go malgré la nomenclature RTX 4080, et l’écart en termes de performances peut être considérable. Les propres benchmarks de NVIDIA ont montré jusqu’à 30 % de différence entre les deux dans des jeux populaires. Cela pourrait être décevant si vous achetiez la carte 12 Go en pensant profiter de performances similaires (hormis la RAM).

Cette annulation ne devrait pas causer trop de problèmes à NVIDIA. Le lancement de la RTX 4090 avait créé une énorme demande et la 4080 pourrait facilement devenir la carte de prédilection des joueurs qui n’ont pas nécessairement le budget demandé pour la 4090. Quoi qu’il en soit, une erreur commerciale comme celle-ci est suffisamment rare pour être soulignée. NVIDIA a suffisamment mal évalué le marché pour être contraint d’annuler une carte graphique juste avant que celle-ci n’atteigne les consommateurs.