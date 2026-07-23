WhatsApp change de dimension avec de nouvelles fonctions sur tous les écrans

WhatsApp déploie plusieurs nouveautés d’un coup, de la voiture à l’iPad. Le message est clair, l’app veut vivre partout, pas seulement sur smartphone.

En bref WhatsApp élargit son usage avec de nouvelles fonctions pour la voiture, l’iPad et le bureau.

L’application améliore aussi le partage de contenus avec les statuts musicaux et les PDF intégrés.

Meta veut transformer WhatsApp en plateforme multi-écrans plus complète.

WhatsApp arrête un peu de penser uniquement smartphone. Et franchement, ça se voit. L’app de Meta déploie d’un coup plusieurs fonctions qui poussent la messagerie vers un usage plus large, entre la voiture, l’iPad, le web et le desktop. Ce n’est pas un relooking, c’est une petite bascule de produit.

La voiture n’est plus un simple relai

Jusqu’ici, WhatsApp dans Apple CarPlay faisait le job minimum. Même chose sur Android Auto. On pouvait rédiger des messages et passer des appels, point. Maintenant, l’app va plus loin avec une expérience enfin plus complète.

Les utilisateurs peuvent écouter et répondre aux messages, consulter leur historique d’appels et retrouver leurs contacts favoris. Pour une app de messagerie utilisée à longueur de journée, c’était le chaînon manquant. Résultat, l’intégration en voiture ressemble moins à une version bridée.

L’iPad devient enfin une vraie porte d’entrée

Autre changement, et pas anodin, l’inscription directe depuis l’app WhatsApp sur iPad. Depuis le lancement de la version tablette l’an dernier, pas mal de monde réclamait cette option. On les comprend.

Désormais, il est possible de créer son compte depuis l’iPad lui-même, sans passer par un lien avec le téléphone comme appareil principal. Il reste quand même une contrainte, il faut toujours un numéro de téléphone et la possibilité de recevoir le code temporaire de validation. Après cette étape, le compte fonctionne sur l’iPad comme un compte autonome.

Statuts musicaux et PDF intégrés, le confort avant tout

Ce n’est pas la mise à jour qui fait le plus de bruit, mais elle a du sens. WhatsApp permet maintenant de partager un morceau directement depuis Apple Music ou Spotify dans son statut. L’idée avancée par l’entreprise, c’est de rendre ces statuts plus personnels.

Et il y a plus utile encore, les PDF peuvent désormais s’ouvrir directement dans l’application, sans téléchargement préalable. Une fois ouverts, on peut faire de petites retouches dans le chat, notamment surligner ou annoter. Cette partie-là concerne le web et le desktop. Bref, du confort pur.

Une série de mises à jour qui raconte quelque chose

Pris séparément, chaque ajout peut sembler modeste. Ensemble, ils racontent autre chose. WhatsApp enchaîne les évolutions depuis des mois, avec les noms d’utilisateur lancés il y a quelques semaines pour partager son profil sans exposer son numéro, puis l’abonnement WhatsApp Plus arrivé fin mai.

Ce plan payant, lancé par Meta en parallèle d’offres similaires sur Instagram et Facebook, débloque notamment la personnalisation du profil, des super réactions et des statistiques sur les stories. En gros, WhatsApp veut être partout, sur tous les écrans, et avec plus d’usages. Cette fois, ce n’est plus juste une intention.