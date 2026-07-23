Apple Upgrade : une réponse aux prix en hausse et aux coûts qui explosent

Apple préparerait avec Klarna un programme de location avec option d’achat pour plusieurs appareils. Un virage logique, au moment où les prix montent.

En bref Apple préparerait un programme de paiement en plusieurs fois pour rendre ses produits plus accessibles.

Baptisé Apple Upgrade, le service couvrirait iPhone, Mac, iPad et Apple Watch.

Cette stratégie aiderait Apple à compenser la hausse des prix et les coûts de production.

Les produits Apple coûtent plus cher, et la marque aurait trouvé une parade très simple, étaler la note. Selon Bloomberg, Apple prépare avec Klarna un nouveau programme baptisé Apple Upgrade, avec un lancement attendu le 28 juillet 2026. L’idée, vous la voyez venir, permettre de payer un appareil sur plusieurs années plutôt que d’absorber le prix d’un coup.

Des mensualités pour encaisser la hausse

Ce n’est pas un détail de calendrier. Apple a récemment annoncé des hausses de prix, et ce nouveau dispositif ressemble clairement à une façon de les rendre plus supportables. Quand un constructeur augmente ses tarifs, proposer une formule en mensualités, c’est souvent le meilleur moyen d’éviter le coup de frein au moment de l’achat. Et là, le timing n’a rien d’un hasard.

Le programme reposerait sur un modèle de location avec option d’achat. En gros, vous payez sur la durée, puis vous choisissez quoi faire à la fin.

iPhone, Mac, iPad, Watch, presque tout le catalogue y passe

Le périmètre serait assez large. Les iPhone et les Apple Watch pourraient être financés sur un maximum de 24 mois. Pour les Mac et les iPad, on monterait jusqu’à 36 mois.

À la fin de la période, deux options. Garder l’appareil, ou le rendre. Et le programme prévoirait aussi la possibilité de passer sur un modèle plus récent, ce qui colle parfaitement au nom Apple Upgrade. Petit point à surveiller quand même, certaines transactions pourraient inclure des frais supplémentaires, sans plus de précision pour l’instant. Résultat, il faudra lire les petites lignes.

Apple enterre peu à peu son ancien programme

Apple a déjà un système du genre avec iPhone Upgrade. Sauf que la marque prévoirait d’arrêter les nouvelles inscriptions à cette formule pour pousser à la place ce programme plus large, ouvert à davantage d’appareils. C’est plus cohérent, et franchement plus lisible pour le client.

Pourquoi Apple pousse ça maintenant ?

Le contexte n’est pas franchement calme. Apple subit les tensions de la chaîne d’approvisionnement liées au RAMageddon, cette pénurie de mémoire qui fait grimper les coûts du hardware. L’industrie de l’IA absorbe tellement de mémoire qu’elle en laisse moins au reste du marché, et ça finit par se voir sur les prix.

En parallèle, l’entreprise traverse une phase chargée. John Ternus prend les commandes comme nouveau CEO, pendant qu’Apple s’engage aussi dans une bataille judiciaire contre OpenAI pour vol présumé de secrets commerciaux. Du coup, sécuriser les ventes avec une formule plus souple, c’est tout sauf un gadget. C’est du business très concret.