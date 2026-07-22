YouTube veut éviter que l’IA transforme sa plateforme en usine à clics

YouTube précise enfin ce qui ne pourra plus être monétisé avec son programme partenaires. L’IA n’est pas visée en bloc, le contenu creux si.

En bref YouTube ne bannit pas l’IA, mais chasse l’IA sans valeur.

Les vidéos répétitives et fabriquées pour le clic perdent leur accès à la monétisation.

Les créateurs devront miser sur l’originalité pour continuer à gagner de l’argent.

Le vrai sujet, c’est l’argent. YouTube ne pouvait pas laisser son programme partenaire se remplir de vidéos clonées, glauques ou bricolées juste pour faire du clic. Quand une plateforme joue désormais dans la même cour que la télé pour la pub, elle ne peut pas se permettre un hall d’entrée rempli d’IA slop.

Cette mise à jour ne crée pas une guerre totale contre l’IA. YouTube avait déjà posé des règles l’an dernier contre le contenu inauthentique, notamment les vidéos produites à la chaîne et les formats répétitifs devenus beaucoup plus simples à générer avec l’IA. Ce qui change ici, c’est la précision. Et franchement, il y en avait besoin.

Pourquoi YouTube bouge maintenant ?

Le YouTube Partner Program, ou YPP, reste le moteur de la machine, avec les abonnements et la pub comme récompense pour les créateurs. Si ce système commence à payer trop largement du contenu bas de gamme, toute la plateforme y perd, en image comme en business.

Ce n’est pas un détail. Google explique que sa plateforme vidéo génère désormais plus de revenus publicitaires que les streamers concurrents, et qu’elle a dépassé Netflix en nombre moyen de vues quotidiennes dans le monde. Du coup, la confiance des annonceurs et des viewers pèse lourd. Très lourd.

Trois types de vidéos dans le viseur

Première catégorie, les vidéos génériques, répétitives ou montées à partir de templates. Matt Halprin, responsable trust and safety chez YouTube, cite des contenus faciles à fabriquer avec l’IA, le CGI ou des modèles réutilisés d’une vidéo à l’autre. Même des tutos peuvent tomber dedans s’ils recyclent simplement ce qui existe déjà partout sur la plateforme.

Deuxième bloc, les vidéos jugées dérangeantes, ou carrément pensées pour secouer émotionnellement le public afin de gratter des vues. L’exemple donné par Matt Halprin est limpide, des animaux montrés en détresse avant une intervention de sauvetage. Si une chaîne se spécialise là-dedans, elle saute du YPP, que l’IA soit utilisée ou non.

Troisième cas, les personas IA qui parlent de sujets sensibles. YouTube ne veut pas encourager des représentations artificielles de vraies personnes sur la santé, le médical, la finance ou les questions juridiques. Là aussi, on comprend vite pourquoi. Terrain miné.

L’IA n’est pas le problème, l’usine à contenu si

Dans une vidéo Creator Insider, Matt Halprin résume assez bien la ligne de YouTube. Selon lui, l’IA peut aider à produire beaucoup de vidéos, parfois excellentes, et renforcer la créativité. Il ajoute aussi que le même outil peut servir à sortir très vite des vidéos trop semblables, sans vraie narration ni patte créative.

C’est ça, le cœur du message. YouTube veut encore du contenu assisté par IA, mais pas des fermes à vidéos.

Qui est concerné, et depuis quand

La clarification est en place depuis le 16 juillet 2026 et elle s’applique à tous les membres du YouTube Partner Program. Si une chaîne accumule trop de contenus relevant de l’une de ces trois catégories, elle ne pourra plus les monétiser, voire être retirée du programme. Bref, publier plus ne suffira plus. Il faudra publier mieux.