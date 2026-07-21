Apple veut stopper OpenAI avant son grand virage hardware

Apple attaque OpenAI sur des secrets industriels. Et derrière le feuilleton judiciaire, c’est le futur appareil maison et même l’IPO qui peuvent tanguer.

En bref Apple s’en prend à OpenAI pour protéger ses informations sensibles.

La plainte vise le recrutement d’anciens talents de la firme de Cupertino.

Le conflit menace le grand virage hardware d’OpenAI.

Le vrai sujet, il est là. Si OpenAI comptait accélérer sur le hardware, le calendrier risque soudain de se compliquer, et pas un peu.

Un gadget très attendu, et déjà plombé par le contexte

Depuis des mois, OpenAI joue la carte du mystère autour de sa branche matériel, montée avec Jony Ive et son équipe. Le produit dont on parle le plus ressemble à un haut-parleur intelligent mobile, autrement dit un objet capable de vous suivre partout. Pas franchement anodin.

Le souci, c’est que ce type d’appareil pose déjà un problème social avant même sa sortie. S’il écoute son propriétaire, il écoute aussi tous les gens autour. Et ça, on le sent venir à des kilomètres, va forcer un sacré reset des usages. Enregistrer des gens sans leur accord, ce n’est pas un détail gadget.

L’an dernier, OpenAI avait publié une vidéo assez étrange, tournée dans un café ou un bar de San Francisco, où il était vaguement question de matériel et d’appareils hérités, comme les ordinateurs portables ou les smartphones. Bref, le flou était total. Aujourd’hui, ce flou devient un risque.

Ce que reproche Apple à OpenAI

Apple a récemment dégainé une plainte pour secrets commerciaux. La marque accuse OpenAI d’avoir mis en place, au plus haut niveau, un schéma de mauvaise conduite visant des salariés actuels et anciens d’Apple pour obtenir des informations confidentielles.

Dans le dossier, Apple cite même Tang Tan, aujourd’hui responsable hardware chez OpenAI. Et le chiffre avancé pèse lourd, plus de 400 employés d’Apple travailleraient désormais chez OpenAI. En proportion, ce n’est pas forcément gigantesque. En signal envoyé, si.

En face, OpenAI répond ne connaître aucun élément montrant que cette plainte serait fondée. C’est propre, très juridique, mais ça ne règle rien pour l’instant. Parce qu’un procès comme celui-là peut faire mal même avant le verdict.

Pourquoi l’IPO peut aussi prendre un coup ?

Même sans injonction ou mesure de blocage, une procédure de ce genre peut ralentir un projet. C’est l’effet le plus probable, et franchement le plus embêtant pour OpenAI. Apple ne lance pas ce type d’offensive au hasard.

Et il y a pire. OpenAI a déjà déposé confidentiellement son dossier d’introduction en Bourse, avec une fenêtre évoquée pour la fin de l’année ou le début de la suivante. Si l’entreprise compte vendre aux investisseurs une histoire où le hardware élargit fortement son marché, ce procès change la discussion, et peut changer la manière dont l’IPO sera valorisée.

Reste la stratégie. Régler vite, ou encaisser un nouveau procès après sa victoire récente face à Elon Musk ? L’idée qui ressort, c’est qu’OpenAI pourrait très bien tenir la ligne et supporter encore le coût, l’embarras et le déballage public. Quand même, pour un lancement matériel, ce n’est pas exactement le mode facile.