Elon Musk en justice pour empêcher OpenAI de devenir une entreprise à but lucratif

Elon Musk implore le tribunal d'intervenir pour empêcher la transformation d'OpenAI, l'organisation qu'il a co-fondée, en une entité à but lucratif.

Tl;dr Musk accuse OpenAI et Microsoft de pratiques anticoncurrentielles.

Il cherche à empêcher la conversion d’OpenAI en entreprise à but lucratif.

OpenAI réfute ces accusations, les jugeant sans fondement.

Elon Musk contre OpenAI et Microsoft : une guerre antitrust

Le célèbre entrepreneur Elon Musk, par l’intermédiaire de ses avocats, a déposé une demande d’injonction contre OpenAI et Microsoft. Il les accuse de pratiques anticoncurrentielles et cherche à empêcher la transformation d’OpenAI en une entreprise à but lucratif.

Un combat juridique en cours

La plainte, repérée par les spécialistes de TechCrunch, cite également comme défendeurs Sam Altman, PDG d’OpenAI, Greg Brockman, président d’OpenAI, Dee Templeton de Microsoft et Reid Hoffman, co-fondateur de LinkedIn. Plus tôt cette année, Musk avait déjà poursuivi OpenAI, l’accusant d’avoir violé sa mission fondatrice de construire une IA « au service de l’humanité« . Cependant, il a retiré ce procès quelques mois plus tard, avant de porter une nouvelle plainte contre OpenAI devant un tribunal fédéral californien en août, à laquelle il a récemment ajouté Microsoft comme défendeur.

Des accusations de pratiques anticoncurrentielles

Cette nouvelle motion accuse OpenAI et Microsoft d’avoir dissuadé les investisseurs de financer les concurrents d’OpenAI, tels que xAI de Musk. Ils sont également accusés de « profiter d’informations sensibles obtenues de manière illicite » via leur relation avec Microsoft, ainsi que d’autres violations présumées de la loi antitrust. « Le passage d’OpenAI d’une organisation à but non lucratif à un géant à but lucratif est parsemé de pratiques anticoncurrentielles per se« , selon la plainte. »

La réponse d’OpenAI

En réponse à la dernière plainte de Musk, un porte-parole d’OpenAI a déclaré : « La quatrième tentative d’Elon, qui recycle encore une fois les mêmes plaintes infondées, est totalement dénuée de mérite ». Cette déclaration intervient quelques mois après l’annonce de la conversion d’OpenAI en modèle à but lucratif.