AWS a affiché des factures folles à ses clients à cause d’un bug

Des clients de Amazon Web Services ont vu surgir des montants délirants, parfois de plusieurs milliards. Amazon parle d’un bug, pas de frais réels.

En bref Des clients AWS ont vu des milliards de dollars s’afficher sur leur facture.

Amazon évoque un bug de facturation.

Les montants ne sont pas réels.

Voir des milliards apparaître dans un portail de facturation, même quelques heures, ce n’est pas juste un bug moche. Pour des boîtes qui pilotent leur infra sur AWS, c’est le genre d’alerte qui peut flinguer une matinée entière. Et vendredi, certains clients de Amazon ont eu droit à ça.

Quand le portail de facturation part complètement en vrille

Des utilisateurs d’Amazon Web Services (AWS) ont vu s’afficher des estimations de frais complètement absurdes, avec des montants allant de quelques millions à plusieurs milliards d’euros. Le cas le plus spectaculaire partagé sur Reddit tournait autour d’environ 2,5 milliards de dollars pour l’usage mensuel.

D’autres captures montraient le même délire, avec des alertes à plusieurs centaines de millions ou à quelques millions. Bon, on parle bien d’estimations visibles dans le portail, pas de prélèvements lancés en douce. Mais quand votre dashboard cloud ressemble soudain à la fiche de paie d’un boss final, vous ne restez pas zen.

Amazon confirme un bug, mais le correctif n’a pas tenu

Sur sa page d’état, Amazon a reconnu un souci de facturation touchant certains clients. L’entreprise dit avoir commencé à voir apparaître des données inexactes à partir de la fin de soirée jeudi.

Le plus gênant, c’est la suite. Amazon expliquait que le retour en arrière d’un changement récent n’avait pas réglé le problème. Ce changement concerne le sous-système chargé du calcul de la facturation. En gros, le bug n’était pas juste un petit affichage tordu, il résistait déjà à une première tentative de correction.

Pourquoi il ne faut pas confondre estimation affichée et facture réelle ?

Le point qui compte vraiment, c’est celui-là. Amazon assure que les montants affichés ne reflètent ni l’usage réel ni les frais réels. Les clients qui ont vu passer ces sommes délirantes ne devraient donc pas se retrouver à payer quoi que ce soit de comparable. Pas de quoi paniquer, quand même.

Le souci, lui, n’était pas encore soldé au moment du dernier point officiel. La page d’état d’Amazon indiquait que l’incident pouvait durer encore plusieurs heures. Un porte-parole d’Amazon n’avait pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Pour un service aussi massif qu’AWS, ce genre de bug rappelle un truc simple, la confiance passe aussi par une facture lisible.