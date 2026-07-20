Moonshot AI fait trembler la Silicon Valley avec Kimi K3

En bref Kimi K3 de Moonshot AI secoue les marchés.

Ses performances relancent la rivalité de la Chine et des États-Unis dans l’intelligence artificielle.

Le débat oppose ouverture de l’IA, sécurité et contrôle stratégique.

Un modèle open source chinois qui sort, et le Nasdaq lâche autour de 1% dans la foulée. Voilà où on en est. Quand Moonshot AI a dégainé cette semaine une nouvelle version de Kimi, ce n’est pas juste le petit monde de l’IA qui s’est agité, ce sont aussi les investisseurs, avec des ventes sur des valeurs liées aux puces comme Nvidia.

Un modèle ouvert qui ne joue plus dans la cour d’à côté

Le point de départ, c’est Kimi K3. Moonshot AI reconnaît que son modèle reste derrière les plus gros modèles propriétaires, Claude Fable 5 et GPT 5.6 Sol, mais start-up chinoise affirme aussi qu’il a atteint un niveau de pointe dans ses tests et qu’il a battu les autres modèles évalués de façon régulière.

Et ce n’est pas juste de l’autosatisfaction maison. Des analyses indépendantes signées Arena.ai et Vals AI vont dans le même sens et jugent Kimi compétitif face aux modèles flagship du moment. Pas forcément le nouveau boss final, mais clairement plus le second rôle.

Le retour d’un vieux débat

Cette annonce tombait en plus au même moment qu’un discours de Xi Jinping pendant la World AI Conference à Shanghai. Forcément, le symbole est lourd. Un modèle chinois ouvert, des performances solides, et derrière tout ça une rivalité techno qui ne se cache même plus.

On a déjà vu ce film avec DeepSeek et son modèle ouvert R1 en janvier 2025. Sauf que là, l’ambiance est plus électrique, avec la guerre tarifaire lancée par l’administration Trump, les batailles répétées autour de la menace supposée que représenterait Anthropic pour la sécurité nationale, et des géants de l’IA qui se préparent enfin à entrer en Bourse. Bref, chaque avancée ressemble à un incident diplomatique.

Aux Etats-Unis, la riposte passe déjà par les mots

Chez les faucons de l’IA, David Sacks, ancien tsar IA de l’administration Trump et désormais coprésident du conseil scientifique présidentiel, a opposé les progrès de Kimi à des Etats-Unis qui, selon lui, s’entravent eux-mêmes. Il a dénoncé des politiques qui bloquent de nouveaux data centers, ajoutent des régulations locales et veulent préapprouver les modèles de pointe. Il en a profité pour égratigner Anthropic, en parlant de modèles Claude « woke et lobotomisés ».

Même son chez Travis Kalanick. L’ancien patron de Uber a repris l’argument de la distillation, autrement dit l’entraînement sur les sorties des modèles américains, en estimant que si cette pratique n’est pas empêchée, tout le monde devrait pouvoir faire pareil. Ironie du dossier, des modèles américains se sont eux aussi appuyés sur des modèles chinois, notamment Kimi.

Entre parano et vraie question stratégique

Le plus intéressant vient peut-être de Dean Ball, responsable des futurs stratégiques chez OpenAI. Il a jugé que Kimi est « un très bon modèle » et que ses performances ne s’expliquent probablement pas juste par la distillation. Son étonnement porte ailleurs, sur le fait que l’Etat chinois laisse encore sortir en open weight des modèles de ce niveau, vu les risques potentiels.

Dean Ball pousse même l’idée jusqu’à un monde dominé par l’open weight, qu’il décrit comme une forme de « communisme intégral de l’IA », avec une IA traitée comme bien public et fournie par l’Etat sous forme d’infrastructure numérique. Et il va plus loin, en suggérant que l’administration Trump pourrait créer du risque réglementaire autour de l’usage des modèles chinois ouverts, via des signaux administratifs assez flous pour faire peur aux entreprises régulées.

Mais tout le monde n’achète pas ce scénario. Shakeel Hashim, rédacteur de Transformer, estime que l’inquiétude est largement exagérée, d’abord parce que Kimi n’aurait sans doute pas de capacités cyber dangereuses, ensuite parce que le gouvernement chinois aurait lui aussi de fortes raisons de restreindre ces modèles s’ils franchissaient ce cap. Pas de quoi paniquer. Mais pas un non-événement non plus.