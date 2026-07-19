Truth Social vend son API : les marchés vont suivre Donald Trump de près

Dès le 1er août, Trump Media vendra un accès en temps réel aux posts les plus suivis de Truth Social. Un produit taillé pour les traders.

En bref Truth API offre un accès instantané aux publications importantes de Truth Social.

Elle vise surtout les investisseurs qui suivent les annonces de Trump en temps réel.

Trump Media veut en faire une nouvelle source de revenus durable.

Un post de Donald Trump qui tombe, et des boîtes branchées dessus en temps réel. Voilà l’idée derrière la nouvelle API de Truth Social, vendue par Trump Media and Technology Group à partir du 1er août 2026. Pas juste un outil pour développeurs, clairement. Un tuyau direct vers les comptes les plus surveillés de la plateforme.

Une passerelle pensée pour la vitesse

Le produit s’appelle Truth API. Trump Media explique qu’il donnera un accès en temps réel aux publications des comptes les mieux classés de Truth Social, avec des méthodes de diffusion standard dans l’industrie et un envoi en quelques millisecondes.

La promesse va plus loin. L’entreprise parle d’une couverture continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec en prime un historique des messages remontant à 2022. En gros, vous n’achetez pas seulement le flux du moment, vous récupérez aussi la mémoire du réseau.

Pourquoi cette API ne ressemble pas aux autres ?

Des API de réseaux sociaux, on connaît. Certaines ont été gratuites, d’autres payantes, souvent pour créer des clients alternatifs ou brancher des services autour des posts. Twitter, par exemple, a fermé son accès gratuit en 2023, peu après son rachat par Elon Musk.

Mais ici, le cœur du sujet est ailleurs. Le patron de TMTG, Kevin McGurn, résume l’argument commercial en une phrase très simple : « Les marchés bougent déjà sur les posts de Truth Social ». Et ça change tout. On n’est plus dans l’API utilitaire, on est dans l’outil branché sur la nervosité des investisseurs.

Trump reste la vraie valeur du produit

Si cette offre peut intéresser autant, c’est d’abord parce que Donald Trump est de très loin la star de Truth Social. En juillet 2026, le président compte environ 12,9 millions d’abonnés sur la plateforme.

Surtout, il y annonce souvent des politiques publiques et des décisions gouvernementales majeures avant qu’elles n’arrivent par les canaux officiels. Du coup, un accès sans friction à ces messages a une valeur immédiate pour tous ceux qui cherchent à réagir avant les autres. C’est brut, mais c’est le produit.

Une nouvelle ligne de revenus, et pas anodine

Trump Media présente cette vente d’accès comme une source de revenus régulière et durable, capable de créer de la valeur pour les actionnaires. Et ce point compte double, puisque Donald Trump est actionnaire majoritaire du propriétaire de la plateforme via son trust.

Autrement dit, si l’API décolle, la famille Trump peut aussi en profiter. Et si ce pari ne suffit pas, Trump Media a toujours cette autre diversification beaucoup plus improbable, sa fusion l’an dernier avec une activité liée à la fusion nucléaire. Oui, même ça fait partie de l’histoire.