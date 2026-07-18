La MLB ralentit l’offensive des assistants IA

MLB interdit aux équipes d’utiliser les iPad du dugout pour des choix tactiques assistés par IA. Une marche arrière rare, en pleine saison.

En bref La MLB interdit les outils d’IA capables de prendre des décisions tactiques en direct pendant les matchs.

La ligue veut éviter la triche et garder les choix stratégiques entre les mains des joueurs et entraîneurs.

Le débat oppose l’aide technologique au risque de remplacer le jugement humain dans le sport.

Le message de la Major League Baseball (MLB) est limpide, les décisions de match doivent rester dans les mains des joueurs et des coachs. Pas dans une appli nourrie à l’IA générative sur un iPad posé dans le dugout. Et vu la place que prennent déjà les tablettes dans les abris, ce n’est pas un détail.

Le cerveau reste dans l’abri, pas dans l’appli

La ligue a modifié sa politique en pleine saison pour bloquer l’usage d’applications maison capables de fournir des recommandations en direct. Sont visés les conseils sur les remplacements, l’appel des lancers, mais aussi d’autres choix de jeu normalement pris sur le moment par les staffs et les joueurs.

Bon, personne ne découvre les iPad dans un dugout. Les téléspectateurs les voient tout le temps, souvent pour revoir une séquence ou jeter un œil aux stats. Là, on parle d’un cran de plus, celui où l’outil ne se contente plus d’aider, il commence à décider. Et c’est précisément ce que la MLB ne veut pas laisser passer.

Une consigne tombée en juin, sans sanctions

La consigne a été envoyée le 11 juin 2026 par le bureau du commissaire. D’après les informations qui ont circulé dans le milieu, jusqu’à un tiers des équipes utilisaient ces tablettes pour des usages non prévus au départ.

Résultat ? Aucune sanction. Après vérification, la ligue dit que toutes les organisations respectaient désormais les nouvelles règles, entrées en vigueur hier. C’est assez rare pour être noté, un changement de cap aussi net au milieu de la saison.

Le contexte, c’est aussi la peur de tricher

Cette marche arrière ne tombe pas du ciel. L’usage des iPad pendant les matchs avait déjà été davantage encadré après un scandale de vol de signes révélé en 2021. Depuis, certaines équipes poussaient pour récupérer un peu de marge.

Là, la commission referme la porte. Un dirigeant anonyme de front office a résumé l’idée auprès de The Athletic en expliquant, en substance, qu’il fallait stopper la triche avant qu’elle ne commence. Dit comme ça, c’est un peu brutal. Mais on voit très bien la logique.

Pourquoi ce débat dépasse le simple gadget ?

Le baseball adore les chiffres, et clairement c’est un terrain parfait pour une machine capable d’avaler des montagnes de données en quelques secondes. Sur le papier, la meilleure décision statistique existe souvent. Sauf qu’un match, ce n’est pas un tableur.

Il y a le physique, le mental, l’émotion, tout ce qui fait qu’une réponse mathématiquement parfaite n’est pas toujours la bonne. La tech peut servir d’appui, comme avec le système ABS. En revanche, si elle remplace le jugement humain, on perd un morceau du sport. Et là, le baseball commence à ressembler à autre chose.